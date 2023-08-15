Новосибирцы простятся с летом карнавальным заплывом по Оби на сап-бордах

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию «Сап-Новосибирск» -, заплыв пройдет на сап-бордах от Букринского моста до Заельцовского парка. Мероприятие запланировано на 27 августа в 11.00, количество мест ограничено.
Во время массового заплыва участники в зрелищных карнавальных костюмах могут увидеть самые красивые места реки Оби. Планируются фотосессии и перерывы на еду. При этом участвовать в заплыве можно даже с домашними питомцами.