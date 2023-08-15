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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Новосибирцам предлагают прокатиться на сап-бордах

Новосибирцы простятся с летом карнавальным заплывом по Оби на сап-бордах

15 августа 2023, 12:45
Фото: Sup-club. ru
Новосибирцам предлагают прокатиться на сап-бордах
В Новосибирске предлагают прокатиться по реке Оби на сап-бордах. При этом мероприятие предполагает карнавальные костюмы.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию «Сап-Новосибирск» -, заплыв пройдет на сап-бордах от Букринского моста до Заельцовского парка. Мероприятие запланировано на 27 августа в 11.00, количество мест ограничено.

Во время массового заплыва участники в зрелищных карнавальных костюмах могут увидеть самые красивые места реки Оби. Планируются фотосессии и перерывы на еду. При этом участвовать в заплыве можно даже с домашними питомцами.

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