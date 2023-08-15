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Published Сегодня, 05:59

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Радужную жидкость сливают в Обь у ЖК «Марсель»

15 августа 2023, 05:59
Новосибирцы заметили в районе лодочной станции у жилого комплекса «Марсель» странную радужную пленку на воде — жидкость, которая загрязняет Обь, сливают в районе лодочной станции.

Жители ЖК «Марсель» возмущены — в Оби рядом с жилым комплексом они увидели пленку с радужными разводами:

«Куда обращаться??? Кто знает?! ведь у нас тут живут семейство выдр и утки! У уток молодняк. Они ведь погибнут….»

Другие жители предполагают, что это «масло с лодочных моторов капает в воду, вот и причина».

Видео с разводами на воде опубликовали в группе Вконтакте АСТ-54.

В Новосибирске торговцы у Хилокского рынка сливают отходы в теплотрассу
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А у Хилокского рынка в этом году заметили торговцев, которые сливают отходы в теплотрассу.

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#Ольга Храмушкина#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Обь#Видео
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