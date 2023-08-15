Радужную жидкость сливают в Обь у ЖК «Марсель»

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Жители ЖК «Марсель» возмущены — в Оби рядом с жилым комплексом они увидели пленку с радужными разводами:
«Куда обращаться??? Кто знает?! ведь у нас тут живут семейство выдр и утки! У уток молодняк. Они ведь погибнут….»
Другие жители предполагают, что это «масло с лодочных моторов капает в воду, вот и причина».
Видео с разводами на воде опубликовали в группе Вконтакте АСТ-54.
А у Хилокского рынка в этом году заметили торговцев, которые сливают отходы в теплотрассу.