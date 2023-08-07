Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:37
Девять жителей Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 до 32 лет предстанут перед судом за участие в вооруженном нападении на магазин ювелирных изделий. Им вменяется 19 эпизодов преступлений, в том числе, бандитизм, разбой, неправомерное завладение автомобилем, незаконное изготовление оружия. Также грабители незаконно приобрели огнестрельное оружие, с которым совершили ограбление.
Как считает следствие, обвиняемые связали таксиста и завладели его автомобилем с целью ограбления ювелирного магазина и еще ряда магазинов.
Действия вооруженной банды были раскрыты сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ГУУР МВД России. Подозреваемые были установлены перед ограблением ювелирного магазина 23 июля, когда у магазина грабителей ждала засада.
Преступники выехали на место ограбления — ювелирный магазин на Ломоносова, город Обь на двух автомобилях, одним из которых был угнанный автомобиль такси. Преступники связали водителя и завладели машиной. В магазине они разбили витрину и угрожая предметом, похожим на оружие, забрали с витрины ювелирные украшения.
Через несколько минут всех шестерых нападавших задержали, а также задержали преступника, который ждал их в лесу и еще двух подельников. Общая сумма ущерба от грабежей банды составила более 5 млн рублей.
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