Девять жителей Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 до 32 лет предстанут перед судом за участие в вооруженном нападении на магазин ювелирных изделий. Им вменяется 19 эпизодов преступлений, в том числе, бандитизм, разбой, неправомерное завладение автомобилем, незаконное изготовление оружия. Также грабители незаконно приобрели огнестрельное оружие, с которым совершили ограбление.