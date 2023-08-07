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Девять грабителей пошли под суд за вооруженное нападение

7 августа 2023, 03:15
Фото: Диана Юндина / 1MI
Вооруженный грабеж остановлен в Новосибирской области - девять человек предстанут перед судом
Вооруженная банда из девяти человек, нападавшая на ювелирные магазины в Новосибирской области, была взята под стражу, расследование по этому делу завершено, дело передано в суд.

Девять жителей Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 до 32 лет предстанут перед судом за участие в вооруженном нападении на магазин ювелирных изделий. Им вменяется 19 эпизодов преступлений, в том числе, бандитизм, разбой, неправомерное завладение автомобилем, незаконное изготовление оружия. Также грабители незаконно приобрели огнестрельное оружие, с которым совершили ограбление.

Как считает следствие, обвиняемые связали таксиста и завладели его автомобилем с целью ограбления ювелирного магазина и еще ряда магазинов.

Действия вооруженной банды были раскрыты сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ГУУР МВД России. Подозреваемые были установлены перед ограблением ювелирного магазина 23 июля, когда у магазина грабителей ждала засада.

Преступники выехали на место ограбления — ювелирный магазин на Ломоносова, город Обь на двух автомобилях, одним из которых был угнанный автомобиль такси. Преступники связали водителя и завладели машиной. В магазине они разбили витрину и угрожая предметом, похожим на оружие, забрали с витрины ювелирные украшения.

Через несколько минут всех шестерых нападавших задержали, а также задержали преступника, который ждал их в лесу и еще двух подельников. Общая сумма ущерба от грабежей банды составила более 5 млн рублей.

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