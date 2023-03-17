«Нищета и смех»: новосибирцы в соцсетях ехидничают над грабежом банка «Левобережный»

Также многие комментаторы ехидничают по поводу обстоятельств ограбления. «Просто зашел, ограбил и ушел. Охрана в это время чай пила», — иронизирует Олег Ильиных. «А как же охрана? У них тревожная кнопка есть?», — вторит ему Александра Кожевникова. Среди множества откровенно злопыхательских комментариев встречаются и сочувственные. «Бедная девочка, какой стресс пережила. Жуть!» «Зависть и радость людская, что банк грабанули. Нищета и смех. Хорошо, что не убил никого», — написали Света Енова и Сергей Сергеев.