«Нищета и смех»: новосибирцы в соцсетях ехидничают над грабежом банка «Левобережный»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Ограбление банка «Левобережный» произошло днем 17 марта. По данным пресс-службы, произошел вооруженный грабеж, сумма ущерба в интересах следствия не разглашается. СМИ утверждают, что добычей налетчиков стали 4 млн. рублей.
«Левобережный? Это тот, который детские пособия и пенсии за просрочки по кредитам для погашения забирает? Раз никто не пострадал, даже не жалко», — написал в комментарии Александр Григорьев.
Также многие комментаторы ехидничают по поводу обстоятельств ограбления. «Просто зашел, ограбил и ушел. Охрана в это время чай пила», — иронизирует Олег Ильиных. «А как же охрана? У них тревожная кнопка есть?», — вторит ему Александра Кожевникова. Среди множества откровенно злопыхательских комментариев встречаются и сочувственные. «Бедная девочка, какой стресс пережила. Жуть!» «Зависть и радость людская, что банк грабанули. Нищета и смех. Хорошо, что не убил никого», — написали Света Енова и Сергей Сергеев.
Стоит отметить, что вопреки негативу, банк «Левобережный» включен в перечень Минфина о праве выдавать банковскую гарантию в целях применения заявительного порядка возмещения НДС. Также финансовая организация находится в реестре банков-гарантов Федеральной таможенной службы России по уплате таможенных платежей. Услугами банка пользуются около 400 тысяч частных клиентов и свыше 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.