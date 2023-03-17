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«Нищета и смех»: новосибирцы в соцсетях ехидничают над грабежом банка «Левобережный»

17 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
Ограбление банка привлекло внимание горожан
Среди белого дня в Новосибирске произошло вооруженное ограбление отделения банка «Левобережный» на ул. Забалуева, 5 /1. Горожане не спешат проявлять сочувствие к банку - жертве преступления. Комментарии в паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте» зачастую полны злопыхательства.

Ограбление банка «Левобережный» произошло днем 17 марта. По данным пресс-службы, произошел вооруженный грабеж, сумма ущерба в интересах следствия не разглашается.  СМИ утверждают, что добычей налетчиков стали 4 млн. рублей.

«Левобережный? Это тот, который детские пособия и пенсии за просрочки по кредитам для погашения забирает? Раз никто не пострадал, даже не жалко», — написал в комментарии Александр Григорьев.

Также многие комментаторы ехидничают по поводу обстоятельств ограбления. «Просто зашел, ограбил и ушел. Охрана в это время чай пила», — иронизирует Олег Ильиных. «А как же охрана? У них тревожная кнопка есть?», — вторит ему Александра Кожевникова. Среди множества откровенно злопыхательских комментариев встречаются и сочувственные. «Бедная девочка, какой стресс пережила. Жуть!» «Зависть и радость людская, что банк грабанули. Нищета и смех. Хорошо, что не убил никого», — написали Света Енова и Сергей Сергеев.

Стоит отметить, что вопреки негативу, банк «Левобережный» включен в перечень Минфина о праве выдавать банковскую гарантию в целях применения заявительного порядка возмещения НДС. Также финансовая организация находится в реестре банков-гарантов Федеральной таможенной службы России по уплате таможенных платежей. Услугами банка пользуются около 400 тысяч частных клиентов и свыше 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Налет на банк «Левобережный» в Новосибирске: грабители взяли 4 миллиона рублей
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#Александр Ляхов#Криминал#Новосибирск#Соцсети#Ограбление#Грабеж#Банк#Ограбление банка "Левобережный"
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