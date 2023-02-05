Однако, по словам активистки, члены комиссии на факт вопиющего нарушения никак не отреагировали. Равно и все предыдущие комиссии, результаты деятельности которых есть в распоряжении Олейниковой. Она зафиксировала на видео, как комиссия ходит в окружении гор мусора, отходов и доходит до злополучного люка в теплотрассе.