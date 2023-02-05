Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:34
Жители Хилокского микрорайона обнаружили, что владельцы кафе азиатской кухни в районе Хилокского рынка вскрыли люк теплотрассы и сливают туда отходы деятельности своих заведений. Причем попасть на внутренний двор этих предприятий общепита активистам удалось вместе с комиссией, состоящей из представителей мэрии, администрации Ленинского района и полицейских. Целью комиссии была заявлена проверка соблюдения правил уличной торговли, сообщила редакции одна из активных участниц группы борьбы за права жителей микрорайона Жанна Олейникова.
Однако, по словам активистки, члены комиссии на факт вопиющего нарушения никак не отреагировали. Равно и все предыдущие комиссии, результаты деятельности которых есть в распоряжении Олейниковой. Она зафиксировала на видео, как комиссия ходит в окружении гор мусора, отходов и доходит до злополучного люка в теплотрассе.
"Проверяющие видимо были слепые, не заметить вскрытую теплотрассу в которую сливают отходы, надо сильно постараться. Как впрочем, не заметили этот факт и в этот раз представители мэрии и администрации района. Я, откровенно говоря, в диком шоке. Два уголовных дела заведено! Оба под контролем Александра Бастрыкина. А местной власти и приезжим "бизнесменам" на всё начихать, да мне бы такой уровень бесстрашия и отваги", - говорит Жанна Олейникова.
По словам активистки, проверяющие заявили, что земельный участок, на котором находятся заведения азиатского общепита, продан в частные руки, и они якобы не имеют права вмешиваться в происходящее. Объяснить, кто и когда продал землю, которая на кадастровой карте значится как "магазин", члены комиссии не смогли.
Ранее мы публиковали фоторепортаж о том, что происходит в окрестностях Хилокского рынка и рассказывали, как местные жители пытаются отстоять свое право на комфортную жизнь.