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Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз

5 августа 2023, 01:31
Фото: 1MI
Вода теплая

Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище до +23 °C, а в Оби до +24 °C

После недели жары в Новосибирской области Обское море прогрелось до +23 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воды в Новосибирском водохранилище утром 5 августа составляет 23,3 °C. Вода в реке Обь прогрелась до +24 °C.

Также отметим, что в регионе последнюю неделю сохраняется жара до +28…+30 °C.

По данным «Яндекс. Погоды», в субботу 5 августа потеплеет до +29 °C днем и +16 °C ночью. В воскресенье 6 августа будет +24 °C в дневное время и +13 °C в ночное. Осадков не ожидается

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Обь#Новосибирское водохранилище#Температура воды#Температура#Жара#Погода
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