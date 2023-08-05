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Published Сегодня, 01:31
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По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воды в Новосибирском водохранилище утром 5 августа составляет 23,3 °C. Вода в реке Обь прогрелась до +24 °C.
Также отметим, что в регионе последнюю неделю сохраняется жара до +28…+30 °C.
По данным «Яндекс. Погоды», в субботу 5 августа потеплеет до +29 °C днем и +16 °C ночью. В воскресенье 6 августа будет +24 °C в дневное время и +13 °C в ночное. Осадков не ожидается