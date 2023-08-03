В Новосибирске синоптики прогнозируют заморозки до -2 °C в августе 2023

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:35
Синоптики прогнозируют, что в конце августа в Новосибирске будут заморозки до -2 °C. Первая половина месяца будет жаркой, но к концу тепло начнет уходить, и ночные температуры могут опуститься ниже нуля.
Уточненный прогноз погоды на август 2023 года был опубликован синоптиками Западно-Сибирского гидрометцентра. Средняя температура в течение месяца составит +15…+18 °C.
В первой и второй декаде средняя ночная температура будет около +13…+18 °C, а дневная — от +23 до +28 °C, иногда достигая +33 °C.
В третьей декаде средняя ночная температура снизится до +6…+11 °C, а дневная — до +18…+23 °C. В последние пять дней месяца ожидается от +2 до +7 °C ночью и от +12 до +17 °C.
Синоптики предупреждают о возможности заморозков от 0 до -2 °C в некоторых районах. В первой и третьей декаде ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Во второй декаде осадков будет меньше, но будут все же дождливые дни.