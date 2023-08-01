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Температурные качели: в Новосибирске жару и холод прогнозируют синоптики в августе

1 августа 2023, 05:22
Фото: 1MI
Во второй декаде будет прохладнее

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на август

Синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета — август. Изучаем подробнее.

Прогноз погоды на первую неделю августа в Новосибирске был дан синоптиками Западно-Сибирского гидрометцентра. Они сообщают, что месяц начнется с жары и с дождей. В ночное время ожидается от +13 до +20 °С, а в дневное — от +23 до +28 °С. Однако иногда температура может подниматься до +33 °С.

Такой же прогноз опубликовал сервис Gismeteo. По их данным, наибольший шанс дождя будет с четверга по воскресенье. В эти дни также ожидается самая высокая температура — до +28…+29 °С. Похолодание начнется с 15 августа. В среднем, во второй и третьей декаде месяца ожидается +16…+20 °С днем и +8…+15 °С ночью.

Сайт world-weather обещает похолодание до +19 °С после 13 августа. Самыми холодными днями станут 13 и 14 числа. Там температура воздуха составит +13 °С. В конце августа будет тепло, без осадков.

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