Температурные качели: в Новосибирске жару и холод прогнозируют синоптики в августе

Прогноз погоды на первую неделю августа в Новосибирске был дан синоптиками Западно-Сибирского гидрометцентра. Они сообщают, что месяц начнется с жары и с дождей. В ночное время ожидается от +13 до +20 °С, а в дневное — от +23 до +28 °С. Однако иногда температура может подниматься до +33 °С.