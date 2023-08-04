Синоптики предсказали погоду в Новосибирске на выходные 5 и 6 августа 2023

Данные от онлайн-сервиса «Яндекс. Погода» сообщают, что в субботу, 5 августа, температура в областной столице достигнет +27 °C. Погода будет облачной, но дождя не ожидается. В воскресенье, 6 августа, будет немного прохладнее, около +24…+23 °C. Скорость ветра составит всего 2,5 м/с. Возможны небольшие осадки.