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Синоптики предсказали погоду в Новосибирске на выходные 5 и 6 августа 2023

4 августа 2023, 02:48
Фото: 1MI
Последний месяц лета будет теплым

В Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные 5–6 августа

Жителям Новосибирска погодные сервисы пообещали комфортную и практически сухую погоду на ближайшие выходные.

По прогнозам синоптиков, жители Новосибирска могут ожидать приятную и почти без осадков погоду на ближайшие выходные.

Данные от онлайн-сервиса «Яндекс. Погода» сообщают, что в субботу, 5 августа, температура в областной столице достигнет +27 °C. Погода будет облачной, но дождя не ожидается. В воскресенье, 6 августа, будет немного прохладнее, около +24…+23 °C. Скорость ветра составит всего 2,5 м/с. Возможны небольшие осадки.

С другой стороны, сервис «Гисметео» обещает сибирякам теплую и солнечную погоду в эти выходные. Температура воздуха поднимется до +25…+29 °C.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Погода
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