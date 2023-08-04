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Качество воды не отвечают нормам ни на одном из шести пляжей в Новосибирске

4 августа 2023, 09:09
Фото: atas.info
Вода грязная
В Новосибирске качество воды на всех открытых пляжах не соответствует нормам санитарно-микробиологических показателей.

В Новосибирске на всех открытых пляжах качество воды не соответствует установленным нормам. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Главной причиной такого состояния водоемов является низкий уровень воды в Оби и Новосибирском водохранилище. Это отразилось на санитарно-микробиологических показателях воды.

На шести открытых пляжах, включая четыре «У моря Обского», «Звезду» и «Бугринский», были проведены анализы, которые показали, что пробы воды не соответствуют установленным стандартам. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

В связи с этим, посетителям пляжей рекомендуется обращать внимание на информацию, вывешенную на специальных табличках и объявлениях, запрещающих купание.

Змеи кишат на пляже Обского моря в Новосибирске
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