Качество воды не отвечают нормам ни на одном из шести пляжей в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Новосибирске на всех открытых пляжах качество воды не соответствует установленным нормам. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.
Главной причиной такого состояния водоемов является низкий уровень воды в Оби и Новосибирском водохранилище. Это отразилось на санитарно-микробиологических показателях воды.
На шести открытых пляжах, включая четыре «У моря Обского», «Звезду» и «Бугринский», были проведены анализы, которые показали, что пробы воды не соответствуют установленным стандартам. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
В связи с этим, посетителям пляжей рекомендуется обращать внимание на информацию, вывешенную на специальных табличках и объявлениях, запрещающих купание.