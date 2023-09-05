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Под Новосибирском мама убитой после дискотеки девушки рассказала о странностях в деле

Под Новосибирском мама убитой после дискотеки девушки рассказала о странностях в деле

5 сентября 2023, 06:57
Фото: 1MI/соцсети
Мама 31-летней Анастасии Новоселовой, которую нашли погибшей после похода на дискотеку в Маслянино Новосибирской области, рассказала о странностях в уголовном деле. Сейчас идет суд, по ходу которого всплывают нестыковки.

Напомним, эта история произошла 9 октября 2021 года. Настя пошла на танцы в бар «Изжога», а вечером не вернулась домой. Ушла девушка оттуда одна, хотя с ней была двоюродная сестра. Правоохранители возбудили дело, искали сибирячку и нашли — ее тело с признаками насилия спустя полгода. Задержали 22-летнего сироту. Однако мама не верит, что тело принадлежит дочери, а также в виновность этого парня.

Мама Анастасии Оксана Новоселова уверена, что дочь ушла не с этим парнем, а с другой парочкой. Это видела сестра. К тому же, на сумке Насти нашли отпечатки нескольких человек. Но кому они принадлежали, следствие не выяснило. А сироту в клубе вообще не видели, пишет КП-Новосибирск.

Люди, с которыми последний раз выходила из бара девушка, засветились на камерах видеонаблюдения. Только записи к делу не приобщили — они исчезли. Еще одна деталь: Оксана сомневается, что на экспертизу отдали белье, которое нашли на теле девушки. С ее слов, на Насти в тот день были синие трусы с кружевом по краям и цветочком посередине. Белье было сильно разорвано, что может говорить о том, что ее насиловали. А на экспертизу отдали полностью гипюровые плавки с заниженной талией.

А сейчас женщина настаивает, что найденное тело не ее дочери. Ее опознавали по вещам, но вещи были чужие. К тому же, у трупа отсутствовали зубы. Теперь со всеми этими вопросами предстоит разобраться суду.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Убийство#18+
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