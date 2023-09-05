Под Новосибирском мама убитой после дискотеки девушки рассказала о странностях в деле

Люди, с которыми последний раз выходила из бара девушка, засветились на камерах видеонаблюдения. Только записи к делу не приобщили — они исчезли. Еще одна деталь: Оксана сомневается, что на экспертизу отдали белье, которое нашли на теле девушки. С ее слов, на Насти в тот день были синие трусы с кружевом по краям и цветочком посередине. Белье было сильно разорвано, что может говорить о том, что ее насиловали. А на экспертизу отдали полностью гипюровые плавки с заниженной талией.