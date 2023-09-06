Губернатор открыл движение по путепроводу транспортной развязки Восточного обхода

На открытии второй дорожной развязки Восточного обхода Андрей Травников отметил, что 16 тысяч жителей ближайших к дороге сёл очень давно ждали этого момента: «Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это — один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу — выход от Северного объезда — трассы „Байкал“ — на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт».