Губернатор открыл движение по путепроводу транспортной развязки Восточного обхода

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
На открытии второй дорожной развязки Восточного обхода Андрей Травников отметил, что 16 тысяч жителей ближайших к дороге сёл очень давно ждали этого момента: «Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это — один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу — выход от Северного объезда — трассы „Байкал“ — на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт».
Отметил губернатор и работу подрядчика, который выполняет работы на этом участке с опережением: «Это — объект федеральный, подрядчик сильный — наша компания „Новосибирскавтодор“. Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством».
Работы на этом дорожном участке полностью завершены — нанесена разметка, установлено искусственное освещение, инженерные сооружения. Это второй путепровод, который уже функционирует на строящемся I этапе Восточного обхода Новосибирска. Год назад было открыто движение по путепроводу в составе транспортной развязки на 14-м километре — в начале I этапа, на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Дорожная развязка строится дальше: идут работы по устройству цементобетонного покрытия проезжей части, обочин, электроосвещения. По основному ходу I этапа строители продолжают устройство земляного полотна и слоёв дорожной одежды, цементобетонное покрытие уложено в общей сложности на 10,3 км.
Эта дорога свяжет крупные трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и «Южный транзит». Городские магистрали после запуска этой развязки будут разгружены, так как она позволит вывести с городских дорог транзитный транспорт.
В каждом направлении будет две полосы движения, удобные мосты и развязки с освещением, разделительной полосой. Там, где трасса проходит через населенные пункты, будет установлено акустическое экранирование для шумопоглощения.
Строительство Восточного обхода запланировано в четыре этапа, результатом которых станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход, перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». Вокруг Новосибирска появится полукольцо, разгружающее восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
В Новосибирске продолжается развитие дорожной сети.