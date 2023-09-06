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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:41

Путепровод длиной 85 погонных метров — важная часть транспортной развязки на 23-ем километре Восточного обхода.

Губернатор открыл движение по путепроводу транспортной развязки Восточного обхода

6 сентября 2023, 12:25
Фото: nso.ru
Путепровод длиной 85 погонных метров — важная часть транспортной развязки на 23-ем километре Восточного обхода.

В Новосибирске открыли вторую развязку Восточного обхода

По второй транспортной развязке Восточного обхода можно комфортно подъехать к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также садовым обществам. Путепровод длиной 85 погонных метров — важная часть транспортной развязки на 23-ем километре Восточного обхода.

На открытии второй дорожной развязки Восточного обхода Андрей Травников отметил, что 16 тысяч жителей ближайших к дороге сёл очень давно ждали этого момента: «Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это — один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу — выход от Северного объезда — трассы „Байкал“ — на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт».

Отметил губернатор и работу подрядчика, который выполняет работы на этом участке с опережением: «Это — объект федеральный, подрядчик сильный — наша компания „Новосибирскавтодор“. Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством».

Работы на этом дорожном участке полностью завершены — нанесена разметка, установлено искусственное освещение, инженерные сооружения. Это второй путепровод, который уже функционирует на строящемся I этапе Восточного обхода Новосибирска. Год назад было открыто движение по путепроводу в составе транспортной развязки на 14-м километре — в начале I этапа, на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

Дорожная развязка строится дальше: идут работы по устройству цементобетонного покрытия проезжей части, обочин, электроосвещения. По основному ходу I этапа строители продолжают устройство земляного полотна и слоёв дорожной одежды, цементобетонное покрытие уложено в общей сложности на 10,3 км.

Эта дорога свяжет крупные трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и «Южный транзит». Городские магистрали после запуска этой развязки будут разгружены, так как она позволит вывести с городских дорог транзитный транспорт.

В каждом направлении будет две полосы движения, удобные мосты и развязки с освещением, разделительной полосой. Там, где трасса проходит через населенные пункты, будет установлено акустическое экранирование для шумопоглощения.

Строительство Восточного обхода запланировано в четыре этапа, результатом которых станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход, перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». Вокруг Новосибирска появится полукольцо, разгружающее восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

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#Ольга Храмушкина
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