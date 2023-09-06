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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

Ученым запретили Apple

В Новосибирске ученым запретили пользоваться техникой Apple

6 сентября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Ученым запретили Apple
Сотрудникам научных организаций в Новосибирске запретили пользоваться техникой Apple на работе. Пришел приказ от Минобрнауки РФ.

Этот запрет коснулся всех сибирских ученых, в том числе работников институтов. Об этом пишет «Академ.Инфо» со ссылкой на собственный источник.

Приказ о запрете iPad и iPhone разошелся по рабочим чатам научных сотрудников. Ученые должны ознакомиться с документом и подписать.

Стоит отметить, некоторые специалисты СО РАН были шокированы новому распорядку. Они не понимают, кто и как это будет контролировать.

Напомним, ранее специалистам налоговой службы в Новосибирске запретили iPad и iPhone.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ученые#Apple
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