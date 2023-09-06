В Новосибирске ученым запретили пользоваться техникой Apple

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Этот запрет коснулся всех сибирских ученых, в том числе работников институтов. Об этом пишет «Академ.Инфо» со ссылкой на собственный источник.
Приказ о запрете iPad и iPhone разошелся по рабочим чатам научных сотрудников. Ученые должны ознакомиться с документом и подписать.
Стоит отметить, некоторые специалисты СО РАН были шокированы новому распорядку. Они не понимают, кто и как это будет контролировать.
Напомним, ранее специалистам налоговой службы в Новосибирске запретили iPad и iPhone.