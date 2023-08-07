В Новосибирске iPhone и iPad запретили сотрудникам регионального УФНС

Всем сотрудникам налоговых органов и даже уборщицам в УФНС РФ по Новосибирской области запретили пользоваться смартфонами iPhone и другими гаджетами Apple. Об этом сообщила по запросу Atas.info заместитель руководителя ведомства Селиверстова Светлана.

«В УФНС России по Новосибирской области 25 июля поступил приказ № ЕД-7-24/483 „Об утверждении ограничений использования мобильных устройств“. Он предписывает с 01.08.2023 исключить использование мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов) компании „Apple“ при осуществлении служебной деятельности — для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации. С чем связано данное ограничение, в приказе не уточняется», — рассказала Светлана Владимировна. Она уточнила, что пользоваться iPhone и iPad теперь запрещено всем работникам налоговых органов: от государственных гражданских служащих до работников ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, уборщиц и других. Напомним, приказ о запрете гаджетов Apple для чиновников ввели российские власти с 1 августа 2023 года. Эти устройства прозвали шпионскими. Специалисты выявили, что через смартфоны iPhone за пользователями следят, передают информацию спецслужбам США. В Новосибирске чиновники мэрии избавятся от iPhone по указу президента Узнать подробнее Читайте также: Новосибирец приобрел заблокированный американцами iPhone за 50 тысяч рублей Новосибирец «выкупил» Iphone 14 у приставов – долги вынудили переплатить за смартфон