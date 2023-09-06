Жители Новосибирской области могут принять участие в конкурсе общественных стартапов

«Это особенный конкурс для активных граждан, которые, возможно, никогда не имели опыта участия в общественных организациях, но имеют четкое понимаем того, что нужно местным сообществам для развития общественной инфраструктуры. 1837 проектов поддержано за все годы проведения конкурса, это очень большая цифра. Весомую работу проводят региональные операторы, которые информируют и координируют участников. Мы также совместно с ресурсными центрами постарались сократить все сложности с отчетностью для заявителей, и за это люди очень благодарны», — отметила заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.