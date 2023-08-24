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Cъезд «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию» в Новосибирске.

«Герои из нашего села»: Андрей Травников поддержал новый патриотический проект

24 августа 2023, 10:22. Обновлено в 10:44
Фото: nso.ru
Cъезд «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию» в Новосибирске.
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе съезда «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».

В числе делегатов съезда — участники конкурса «Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района Луганской Народной Республики». Мероприятие прошло в Правительстве Новосибирской области.

Делегаты предложили ввести в конкурс новую номинацию — «Герои из нашего села», благодаря которой учащиеся смогут узнать о сельских героях войны и труда, в том числе — об участниках специальной военной операции, а также о вкладе педагогов в становление этих героев. Андрей Травников поддержал это предложение.

«Очень приятно, что второй год подряд вместе с нами в конкурсе — педагоги беловодских школ. Для нас это очень важно, — подчеркнул Губернатор. — Конкурс не просто живёт — он расширяется, наполняется участниками и повесткой. За год, прошедший с минувшей нашей встречи, мне удалось посетить много сельских школ, и перемены бросаются в глаза. В течение последних лет мы, благодаря нацпроектам и региональным программам, серьёзно дополнили инфраструктуру школ, укрепили материальную базу, обеспечили дополнительные возможности для педагогов.

Сегодня все школы региона подключены к высокоскоростному интернету и оснащены соответствующим оборудованием. Точки роста, кванториумы, другие проекты позволяют использовать современные инструменты учителям в самых отдалённых школах. Наши сельские учителя очень активно и творчески используют эти возможности, не ограничиваются предложениями региона и реализуют совместные проекты и обменные программы по всей географии страны — от Калининграда до Дальнего Востока. По уровню мотивации, интересным подходам и по результатам своих учеников сельские учителя зачастую дают фору городским коллегам.

Расширяются возможности центра «Альтаир» — у него теперь появились мобильные комплексы. Создаётся региональный центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». С 1 сентября открывается региональный дом Юнармии, под крылом которого сейчас действуют 562 юнармейских отряда, и этот список будет только расти. Работает уникальный для всей страны центр ДОСААФ, где ребята могут сделать первые шаги в авиации, парашютном спорте. Все эти возможности мы будем наращивать.

Андрей Травников на съезде «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».Андрей Травников на съезде «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Съезд «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».Съезд «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».
Андрей Травников на съезде «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию».
Фото: nso.ru

Теперь о задачах. У учителя вообще, а у сельского в особенности, сегодня появляются новые задачи и функционал, очень часто это — хорошо забытое старое. В первую очередь это всё, что связано с патриотическим воспитанием — запрос общества на него, на изучение истории нашей страны, краеведение, военно-прикладные дисциплины остро чувствуется в последнее время. Система образования региона активно использует новые инструменты воспитательной работы: «Движение первых», Навигаторы детства, Центры детских инициатив. Эти ресурсы помогают в реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Вторая задача — возвращается трудовое воспитание. В деревенских школах оно никогда и не прерывалось, но сегодня этот вопрос встаёт на государственном уровне. Третья — возвращение в школы основ военного дела, это тоже ответ на растущий запрос общества. И ещё одна задача — каждый педагог должен подготовить себе смену. Уверен, здесь будут найдены правильные решения, и в рамках конкурса «Сельский учитель» мы в следующем году вместе с сельскими педагогами увидим сельских школьников, мечтающих стать учителями», — отметил Губернатор. Также он поздравил собравшихся с наступающим новым учебным годом.

Конкурс «Сельский учитель Новосибирской области» впервые прошёл в 2020 году. Тогда он собрал 103 участника, а в 2022 уже был 331 участник. В прошлом году к новосибирским педагогам присоединились их коллеги из подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР.

Губернатор Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников привел доказательства того, что Новосибирск является столицей Сибири.

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#Образование#Школа#Учитель#Ольга Храмушкина
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