«Герои из нашего села»: Андрей Травников поддержал новый патриотический проект

Вторая задача — возвращается трудовое воспитание. В деревенских школах оно никогда и не прерывалось, но сегодня этот вопрос встаёт на государственном уровне. Третья — возвращение в школы основ военного дела, это тоже ответ на растущий запрос общества. И ещё одна задача — каждый педагог должен подготовить себе смену. Уверен, здесь будут найдены правильные решения, и в рамках конкурса «Сельский учитель» мы в следующем году вместе с сельскими педагогами увидим сельских школьников, мечтающих стать учителями», — отметил Губернатор. Также он поздравил собравшихся с наступающим новым учебным годом.