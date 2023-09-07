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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Местонахождение москвичей неизвестно

Новосибирцев просят разыскать пропавшую мать с ребенком

7 сентября 2023, 09:15
Фото: ВК / Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирская область
Местонахождение москвичей неизвестно
Жителей Новосибирской области просят помочь разыскать пропавшую мать с маленьким ребенком. Исчезнувшие могут находиться в этом регионе.
«Внимание! Помогите найти людей! Пропали Елисеев Арсений (8 лет) и Елисеева Екатерина Янисовна (40 лет) из Москвы», — сообщается в паблике «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирская область» социальной сети «ВКонтакте».

Мать и сын пропали 28 августа и с тех пор их местонахождение неизвестно. Пропавшие могут находиться и в Новосибирской области.

Екатерина Янисова — женщина плотного телосложения, светлоруса и голубоглаза. Маленький Арсений — худощав, светлорус и голубоглаз, был одет в черную бейсболку, голубую рубашку и темные брюки.

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