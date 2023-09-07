Новосибирцев просят разыскать пропавшую мать с ребенком

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«Внимание! Помогите найти людей! Пропали Елисеев Арсений (8 лет) и Елисеева Екатерина Янисовна (40 лет) из Москвы», — сообщается в паблике «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирская область» социальной сети «ВКонтакте».
Мать и сын пропали 28 августа и с тех пор их местонахождение неизвестно. Пропавшие могут находиться и в Новосибирской области.
Екатерина Янисова — женщина плотного телосложения, светлоруса и голубоглаза. Маленький Арсений — худощав, светлорус и голубоглаз, был одет в черную бейсболку, голубую рубашку и темные брюки.