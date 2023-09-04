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Под Новосибирском пропала 68-летняя женщина в очках в золотой оправе

Под Новосибирском пропала 68-летняя женщина в очках в золотой оправе

4 сентября 2023, 08:40
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Пенсионерка Галина Бойченко пропала в Бердске Новосибирской области. Женщину ищут уже два дня.
«О пропаже женщины заявили к нам 2 сентября. Утром она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Начали информационный поиск, также отсматриваем камеры видеонаблюдения», — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Как уточнили волонтеры, у 68-летней пропавшей нет проблем со здоровьем. К тому же ранее она никогда не пропадала, поэтому эта ситуация всех взволновала.

Галина нормального телосложения, волосы у нее седые, глаза карие. Могла выйти из дома в очках в черной или золотой оправе, в бежевом жилете, сиреневой вязаной кофте, синих штанах и кроссовках.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропала
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