Под Новосибирском пропала 68-летняя женщина в очках в золотой оправе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
«О пропаже женщины заявили к нам 2 сентября. Утром она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Начали информационный поиск, также отсматриваем камеры видеонаблюдения», — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
Как уточнили волонтеры, у 68-летней пропавшей нет проблем со здоровьем. К тому же ранее она никогда не пропадала, поэтому эта ситуация всех взволновала.
Галина нормального телосложения, волосы у нее седые, глаза карие. Могла выйти из дома в очках в черной или золотой оправе, в бежевом жилете, сиреневой вязаной кофте, синих штанах и кроссовках.