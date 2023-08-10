Под Новосибирском больше недели ищут 48-летнюю женщину

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
«Женщина ушла из дома в городе Обь и не вернулась 30 июля. С родными на связь так и не вышла, они обратились к волонтерам. Она может находиться в другом городе», — сообщили волонтеры.
Ориентировки на пропавшую сибирячку распространяют в соцсетях. Также добровольцы обзванивают больницы и морги.
Согласно приметам, рост Олеси 160 см. Волосы мелированные, короткая стрижка, зеленые глаза.
Неизвестно только одно — во что была одета женщина в день пропажи.