atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Новосибирской области ищут 48-летнюю женщину

Под Новосибирском больше недели ищут 48-летнюю женщину

10 августа 2023, 12:31
Фото: ЛизаАлерт/1MI
В Новосибирской области ищут 48-летнюю женщину
Волонтеры приступили к поискам 48-летней Олеси Чучалиной в городе Обь под Новосибирском. Детали ее пропажи назвали в отряде «ЛизаАлерт».
«Женщина ушла из дома в городе Обь и не вернулась 30 июля. С родными на связь так и не вышла, они обратились к волонтерам. Она может находиться в другом городе», — сообщили волонтеры.

Ориентировки на пропавшую сибирячку распространяют в соцсетях. Также добровольцы обзванивают больницы и морги.

Согласно приметам, рост Олеси 160 см. Волосы мелированные, короткая стрижка, зеленые глаза.

Неизвестно только одно — во что была одета женщина в день пропажи.

Читайте также:
В Новосибирске ищут 83-летнюю пенсионерку в клетчатом халатеВ Новосибирске две недели ищут 19-летнюю девушку со шрамом на бровиВ Новосибирской области пропал 64-летний мужчина на автомобиле Hyundai Getz
#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит
Сегодня, 05:11
«Сайт умер»: болельщики не могут получить бесплатные билеты на матч-открытие ЛДС
Сегодня, 06:12
На матч-открытие нового ЛДС в Новосибирске не раздали ни один бесплатный билет
Сегодня, 07:27
«Лучше бы билеты сделали платными»: фанаты в ярости от поломки сайта нового ЛДС
Сегодня, 07:12
Дикие ливни и грозы ожидаются на выходных 12 и 13 августа в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске
Сегодня, 05:48