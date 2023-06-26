В Новосибирске ищут 83-летнюю пенсионерку в клетчатом халате

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Пропала 83-летняя Валентина Маликова 25 июня. Еще вчера вечером отряд добровольцев «ЛизаАлерт» отправился на ее поиски.
«Женщина возможно потеряла память. Не ориентируется в пространстве. Сейчас одни волонтеры задействованы в полевых поисках на месте пропажи, другие обзванивают больницы и морги», — сообщила глава пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
Известно, что рост пропавшей составляет 164 см, она худая, волосы седые, кончики окрашены в русый. Из дома ушла в тапочках, красно-сером клетчатом халате, бордовых штанах.