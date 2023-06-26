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В Новосибирске ищут 83-летнюю пенсионерку в клетчатом халате

26 июня 2023, 12:36
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Пожилая женщина в одном халате и тапочках пропала в селе Целинное под Новосибирском. Волонтеры ищут женщину уже сутки.

Пропала 83-летняя Валентина Маликова 25 июня. Еще вчера вечером отряд добровольцев «ЛизаАлерт» отправился на ее поиски.

«Женщина возможно потеряла память. Не ориентируется в пространстве. Сейчас одни волонтеры задействованы в полевых поисках на месте пропажи, другие обзванивают больницы и морги», — сообщила глава пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Известно, что рост пропавшей составляет 164 см, она худая, волосы седые, кончики окрашены в русый. Из дома ушла в тапочках, красно-сером клетчатом халате, бордовых штанах.

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#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропала#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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