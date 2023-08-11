В Новосибирской области четвертые сутки ищут 77-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
«Пропала сибирячка 8 августа. Есть проблемы со здоровьем, требуется медицинская помощь», — рассказали представители ПВО.
Волонтеры распространяют ориентировку на пенсионерку, обзванивают медучреждения области.
Пропавшей женщине 77 лет. Ее рост 158 см, волосы седые, карие глаза. Только неизвестно, во что была одета бабушка в день исчезновения.
Напомним, в Новосибирской области сейчас продолжают поиски 48-летней женщины, которая не вернулась домой с прогулки больше недели назад.