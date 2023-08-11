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Пенсионерка пропала в Новосибирской области

В Новосибирской области четвертые сутки ищут 77-летнюю пенсионерку

11 августа 2023, 06:17
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Пенсионерка пропала в Новосибирской области
Пенсионерка Нина Уздимова пропала в Куйбышеве Новосибирская область. Женщину ищут волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в регионе.
«Пропала сибирячка 8 августа. Есть проблемы со здоровьем, требуется медицинская помощь», — рассказали представители ПВО.

Волонтеры распространяют ориентировку на пенсионерку, обзванивают медучреждения области.

Пропавшей женщине 77 лет. Ее рост 158 см, волосы седые, карие глаза. Только неизвестно, во что была одета бабушка в день исчезновения.

Напомним, в Новосибирской области сейчас продолжают поиски 48-летней женщины, которая не вернулась домой с прогулки больше недели назад.

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#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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