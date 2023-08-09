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В Новосибирске волонтеры опубликовали статистику пропавших людей в июле 2023

9 августа 2023, 03:51
Фото: 1MI
Поиски некоторых сибиряков продолжаются
В июле 2023 года в Новосибирске пропало 120 человек. Такую статистику опубликовал поисковой отряд «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области опубликовали данные о количестве исчезнувших людей в июле 2023 года. Информация была предоставлена добровольцами из отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным отряда, в июле поступило 120 заявок от пропавших людей. Это на 6 больше, чем в июне, когда волонтёры получили 114 обращений.

За июль месяц было найдено 89 человек живыми, а ещё 4 человека оказались погибшими. Также стоит отметить, что родные сумели найти ещё 12 исчезнувших самостоятельно.

Специалисты также сообщили, что продолжаются поиски 15 новосибирцев, которые до сих пор не были найдены.

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#Эмилия Губарева#Пропавшие люди#Статистика#Волонтёры#Лизаалерт#Поиски#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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