В Новосибирске волонтеры опубликовали статистику пропавших людей в июле 2023

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
В Новосибирской области опубликовали данные о количестве исчезнувших людей в июле 2023 года. Информация была предоставлена добровольцами из отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно данным отряда, в июле поступило 120 заявок от пропавших людей. Это на 6 больше, чем в июне, когда волонтёры получили 114 обращений.
За июль месяц было найдено 89 человек живыми, а ещё 4 человека оказались погибшими. Также стоит отметить, что родные сумели найти ещё 12 исчезнувших самостоятельно.
Специалисты также сообщили, что продолжаются поиски 15 новосибирцев, которые до сих пор не были найдены.