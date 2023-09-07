Новым троллейбусным маршрутом №29 каждый день пользуются почти 11 тысяч новосибирцев

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично проехал на маршруте №29, чтобы проверить, как работает транспорт на обновленном маршруте. Он отметил, что троллейбус ходит по графику, в рабочее время троллейбусы маршрута заполнены. Всего должны работать 24 троллейбуса, пока на маршрут выходят 20 троллейбусов, еще 4 выдут до конца года. В 2023 года на дороги Новосибирска выйдут еще 120 машин, которые город получит до конца года.
Обновленный маршрут троллейбуса №29 начинается от остановки «Ул. Александра Чистякова» в Кировском районе до остановки «Новомарусино» в Ленинском районе. Из 19 км данного маршрута троллейбус 7 км проезжает в автономном режиме. Транспорт на маршруте ходит с интервалом 8 минут в часы пик, и 12 минут в остальное время.
В троллейбусах установлены инфотабло, терминалы оплаты, работает аудиооповещение, двери троллейбусов оснащены кнопками адресного открывания, что позволяет в холодное время года открыть только ту дверь, которая нужна, а не все три. В первые дни после выхода транспорта на маршрут, в троллейбусах работали консультанты, которые помогали пассажирам произвести оплату.
Как отметил директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин, данный маршрут оказался популярнее предыдущего, когда троллейбус №29 ходил Северо-Чемского жилмассива до Площади Карла Маркса, сейчас поток пассажиров вырос в 4 раза. Особенно востребован маршрут на конечных остановках, у жителей отдаленных жилмассивов Ленинского и Кировского районов, так как позволяет им доехать до метро на Площади Карла Маркса.
В течение двух лет в Новосибирске будет обновлен парк троллейбусов.