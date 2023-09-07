Новым троллейбусным маршрутом №29 каждый день пользуются почти 11 тысяч новосибирцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично проехал на маршруте №29, чтобы проверить, как работает транспорт на обновленном маршруте. Он отметил, что троллейбус ходит по графику, в рабочее время троллейбусы маршрута заполнены. Всего должны работать 24 троллейбуса, пока на маршрут выходят 20 троллейбусов, еще 4 выдут до конца года. В 2023 года на дороги Новосибирска выйдут еще 120 машин, которые город получит до конца года.