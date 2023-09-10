Губернатор Андрей Травников принял участие в национальном празднике



«Дорогие земляки, я вместе с вами радуюсь тому, что живу в нашей замечательной стране — России, где веками бок о бок живут, работают и сохраняют свои традиции сотни народов и народностей, — обратился к собравшимся Андрей Травников. — Мы радуемся тому, что мы разные, и тому, что мы вместе. В истории нашей страны никогда не было насаждения традиций и религий, мы бережно сохраняли всё, что собирала великая Россия. И сегодня мы вместе отмечаем праздники, присматриваемся к нарядам друг друга, традициям, кухне, находим что-то похожее и радуемся новым открытиям. Да будет так всегда! Пусть живут в дружбе все народы нашей страны и нашего Сибирского края!»