Более 500 тысяч избирателей отдали голос за Андрея Травникова на выборах губернатора

Обращаюсь к своей команде, к своим единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку, за совместную работу. Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили — максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область», — подчеркнул глава региона.