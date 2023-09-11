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Андрей Травников одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области.

Более 500 тысяч избирателей отдали голос за Андрея Травникова на выборах губернатора

11 сентября 2023, 10:19
Фото: nso.ru
Андрей Травников одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области.
На выборах главы Новосибирской области убедительную победу одержал действующий Губернатор Андрей Травников — за него проголосовало 75,72% избирателей — 526282 жителей области. Этот значительно выше результата, полученного на выборах 2018 года. Явка составила 31,86% — в голосовании участвовали 700

Андрей Травников прокомментировал итоги выборов Губернатора Новосибирской области. «Спасибо за работу коллективу всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области.

Обращаюсь к своей команде, к своим единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку, за совместную работу. Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили — максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область», — подчеркнул глава региона.

Предварительные итоги голосования на выборах Губернатора региона подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. «Выборы Губернатора на всей территории Новосибирской прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка на выборах главы Новосибирской области, составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) — 7,14%, Владислав Плотников („Справедливая Россия − Патриоты −За правду!“) − 4,34%.

В целом явка на выборах губернатора в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании и 2018, 2020 и 2021 года. Благодаря командной работе удалось привлечь избирателей к участию в выборах, − подчеркнула Ольга Благо. − Одним из факторов, который также оценивается положительно является то, что в первые на территории Новосибирской области применялось дистанционное электронное голосование, заявления подавали 89117 человек, среди этой категории избирателей явка составила более 86%. Выборы прошли достаточно спокойном режиме, без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты».

Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСО
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Стало известно, какие первые слова сказал Травников после победы на выборах губернатора НСО.

#Ольга Храмушкина
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