Новый учебник по истории России представлен на открытом уроке в Новосибирской области

«Новый единый учебник истории уже поступил во все школы нашего региона, также к обучению по нему приступили 10 школ Беловодского района ЛНР — это подшефный район Новосибирской области. Особенности нового учебника, во-первых, в синхронизации новейшей истории России и всеобщей истории. Это большая помощь учителю в формировании у детей системного восприятия предмета. Второй очень важный момент связан с преемственностью в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации, мы все — наследники одной великой истории. Это очень хороший подход преемственности и последовательности. Построение материала дает возможность воспитания у детей адекватного представления о том, что происходит сегодня. Кроме того, учебник снабжен сведениями, позволяющими получать дополнительную информацию в интерактивном режиме — в нем большое количество ссылок по QR-кодам на иллюстративный, графический, справочный материал в объективных источниках», — прокомментировала Мария Жафярова.