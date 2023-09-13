На мосту через реку Тулу обособят трамвайные пути и обеспечат безопасность пешеходов

«На данном участке предусмотрен капитальный ремонт не только проезжей части, но и несущих конструкций, перил, тротуаров и ограждений. Очень важный момент при ремонте мостов — восстановление гидроизоляции. Если этого не делать, то очень быстро асфальт придет в негодность. Подрядчиком полностью выполнен ремонт четырех полос из шести, оставшиеся две завершат досрочно — в первой декаде октября. На мосту ремонтируем и трамвайные пути, работы на них начнутся сразу после окончания реконструкции моста и будут проводиться ночью, без нарушения трамвайного движения», — отметил мэр Анатолий Локоть отметил в ходе выездного совещания.