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Ремонтные работы на мосту через реку Тула.

На мосту через реку Тулу обособят трамвайные пути и обеспечат безопасность пешеходов

13 сентября 2023, 12:18
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ремонтные работы на мосту через реку Тула.
Продолжаются ремонтные работы на мосту на ул. Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу. Полностью выполнен ремонт четырех полос из шести, оставшиеся две завершат досрочно — в первой декаде октября — об этом на выездном совещании заявил мэр Анатолий Локоть.

На ремонт моста на ул. Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу было выделено 129 млн рублей. Этот мост — один из десяти объектов, которые ремонтируются в этом году в рамках Национального проекта БКД. Здесь не проводились ремонтные работы с момента начала эксплуатации моста, износ дорожного покрытия высокий.

«На данном участке предусмотрен капитальный ремонт не только проезжей части, но и несущих конструкций, перил, тротуаров и ограждений. Очень важный момент при ремонте мостов — восстановление гидроизоляции. Если этого не делать, то очень быстро асфальт придет в негодность. Подрядчиком полностью выполнен ремонт четырех полос из шести, оставшиеся две завершат досрочно — в первой декаде октября. На мосту ремонтируем и трамвайные пути, работы на них начнутся сразу после окончания реконструкции моста и будут проводиться ночью, без нарушения трамвайного движения», — отметил мэр Анатолий Локоть отметил в ходе выездного совещания.

Длина моста составляет 138 метров, здесь расположены шесть полос движения и трамвайные пути. Согласно проекту, будет проведен ремонт всего мостового полотна. На сегодня полностью завершены ремонт четырех полос из шести, а также демонтажные и укрепительные работы. Заменены опоры контактной сети и системы водоотвода. В ближайшие дни будет уложен выравнивающий слой, затем строители приступят к восстановлению гидроизоляции и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части в два слоя. Кроме того, строители заменят деформационные швы, полностью отремонтируют пешеходные зоны и ограждения безопасности.

Ремонтные работы на мосту через реку Тула.Ремонтные работы на мосту через реку Тула.
Ремонтные работы на мосту через реку Тула.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.

На время ремонта мост не закрыт полностью, трамвайные пути задействованы для проезда автомобилей, подчеркнул заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин. Также он отметил, что после окончания установки бордюрного камня мостостроителями МКП «ГЭТ» приступит к ремонту путей с заменой рельсо-шпальной решетки, после чего начнется укладка плитки. Используемая плитка позволит выдержать нагрузку спецтранспорта, при этом трамвайные пути обособят от автомобильного движения. Всего будет отремонтировано 280 метров одиночного пути в составе мостового перехода.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Ольга Храмушкина#Анатолий Локоть#БКД#Мост
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