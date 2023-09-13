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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

На Новосибирск обрушатся магнитные бури

В сентябре на новосибирцев обрушатся магнитные бури — как защититься

13 сентября 2023, 13:25
Фото: wikipedia.org
На Новосибирск обрушатся магнитные бури
Первый месяц осени не порадует метеозависимых новосибирцев. На Землю обрушится череда магнитных бурь.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на сотрудников Пермского политехнического института, геомагнитные бури обрушатся на Землю уже 13 сентября. Первый всплеск продлится три дня, второй пик возмущений атмосферы придется на 15, 16 и 17 сентября. Также геомагнитный фон будет нарушен 23 сентября.

Геомагнитные волнения будут достигать четырех баллов. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо с общей слабостью, головной болью и скачками давления.

Обрушатся магнитные бури и на Новосибирск. Чтобы защитить себя, сибирякам стоит чаще гулять, принимать контрастный душ и пить больше воды. Не рекомендуется нервничать и злоупотреблять алкоголем. В рацион полезно добавить овощи, фрукты и ягоды.

#Новосибирск#Ученые#Здоровье#Магнитные бури#Александр Ляхов
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