В сентябре на новосибирцев обрушатся магнитные бури — как защититься

Как сообщает aif.ru со ссылкой на сотрудников Пермского политехнического института, геомагнитные бури обрушатся на Землю уже 13 сентября. Первый всплеск продлится три дня, второй пик возмущений атмосферы придется на 15, 16 и 17 сентября. Также геомагнитный фон будет нарушен 23 сентября.