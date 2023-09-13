В сентябре на новосибирцев обрушатся магнитные бури — как защититься

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Как сообщает aif.ru со ссылкой на сотрудников Пермского политехнического института, геомагнитные бури обрушатся на Землю уже 13 сентября. Первый всплеск продлится три дня, второй пик возмущений атмосферы придется на 15, 16 и 17 сентября. Также геомагнитный фон будет нарушен 23 сентября.
Геомагнитные волнения будут достигать четырех баллов. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо с общей слабостью, головной болью и скачками давления.
Обрушатся магнитные бури и на Новосибирск. Чтобы защитить себя, сибирякам стоит чаще гулять, принимать контрастный душ и пить больше воды. Не рекомендуется нервничать и злоупотреблять алкоголем. В рацион полезно добавить овощи, фрукты и ягоды.