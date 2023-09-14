Будет ли частичная мобилизация в Новосибирске до 1 ноября 2023 года?

В Новосибирске продолжается набор добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Жителям города и региона предлагается подписать контракт на определенный срок. Статус отрядов добровольцев зафиксирован в Федеральном законе от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним, добровольцы имеют те же права, что и военнослужащие, имеют те же социальные гарантии и преференции и соцгарантии, в том числе они могут получить статус ветерана боевых действий.