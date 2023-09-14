Будет ли частичная мобилизация в Новосибирске до 1 ноября 2023 года?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В сентябре масла в огонь подлил распространившийся по сети Интернет документ — якобы приказ Министерства обороны РФ о начале частичной мобилизации. Рассказываем, как этот документ и перспективы начала новой волны в целом прокомментировали власти и что означают мобилизационные предписания, которые получают жители Новосибирска.
В начале осени по сети Интернет начал распространяться документ, выдаваемый за приказ Министерства обороны РФ. Согласно ему, в России новая волна частичной мобилизации должна была начаться уже 11 сентября и до ноября 2023 года необходимо было набрать 200 000 военнослужащих. Сообщалось, что в «приказ» присутствовала подпись министра обороны РФ Сергея Шойгу, был указан номер. Впрочем, в скором времени выяснилось, что это фейк, распространяемый гражданами Украины.
На то, что речь идет о фейке, указывала и недостоверная подпись главы Минобороны, сделанная черными чернилами, и номер «приказа», который не совпадал с текущей нумерацией документов ведомства. Тот факт, что документ — фейк, подтвердили и представители власти. В частности, член Комитета по обороне ГД РФ Виктор Соболев заявил:
«Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о частичной мобилизации не имеет ничего общего с реальностью».
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, комментируя фейковую новость, подчеркнул, что необходимости в частичной мобилизации сегодня нет.
«У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года… О какой мобилизации мы говорим?» — отметил Гурулев.
12 сентября 2023 года отсутствие планов по проведению частичной мобилизации подтвердил и президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ во Владивостоке. Глава государства подчеркнул, что необходимое количество бойцов набирается за счет добровольцев, и число желающих подписать контракт в регионах России не уменьшается.
В Новосибирске продолжается набор добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Жителям города и региона предлагается подписать контракт на определенный срок. Статус отрядов добровольцев зафиксирован в Федеральном законе от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним, добровольцы имеют те же права, что и военнослужащие, имеют те же социальные гарантии и преференции и соцгарантии, в том числе они могут получить статус ветерана боевых действий.
Данные о том, сколько жителей Новосибирска и области отправились в зону проведения СВО в рамках частичной мобилизации и в качестве добровольцев, не раскрываются.
Говоря о мобилизационных предписаниях, которые жители Новосибирска продолжают получать из военкоматов, стоит отметить, что это не повестки. Поэтому не стоит впадать в панику — рассылка таких предписаний вовсе не свидетельствует о скором начале новой волны частичной мобилизации.
Что такое мобилизационное предписание? Это документ, который в виде вкладыша помещается в военный билет гражданина. В нем представлена информация, которая имеет отношение к гражданину — место, к которому он прикреплен, адрес, по которому при необходимости ему нужно будет прибыть.
Мобилизационные предписания жителям Новосибирска рассылаются в рамках проведения масштабной организационной работы, ведь учет военнообязанных в России стал более строгим. Таким образом, основная цель рассылки предписаний — не набор в рамках частичной мобилизации, а сверка данных с целью актуализации базы данных военкоматов.
В то же время явиться по полученному мобилизационному предписанию в военкомат все-таки необходимо, так как неявка считается нарушением закона и влечет за собой наказание. В 2023 году ответственность за такое нарушение стала более строгой — штраф увеличился до 30 000 рублей.
Впрочем, единого мнения по этому вопросу нет, и некоторые юристы считают, что неявка по мобилизационному нарушению не будет трактоваться как административное правонарушение.