Школьница из Читы пообщалась с президентом об уроках программирования

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Своими впечатлениями о первом лице страны она поделилась с телеканалом «Забайкалье». Девушка рассказала, что с ранних лет увлекалась VR, AR технологиями, создавала для школы различные программы. Недавно она представила приложение AR Biology для урока биологии, в котором показано, как растет цветок.
Сейчас Полина занимается разработкой программы для изучения нашей страны. Она спросила у президента, можно ли включить такие проекты в школьную программу.
«Да, все можно делать, это, безусловно, полезно», — ответил Путин.
Полина призналась, что немного волновалась из-за этой встречи, ведь такое случается не каждый день. Она теперь еще больше желает доработать приложение по географии и отправить его на конкурс.
Напомним, также с президентом РФ пообщался школьник из Новосибирска Глеб Егоренков.