atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Школьница из Читы пообщалась с президентом об уроках программирования

Школьница из Читы пообщалась с президентом об уроках программирования

14 сентября 2023, 08:41
Фото: кадр из эфира zrtk.ru
Ученица 10 класса школы №11 в Чите Полина Шутова попала на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. А все благодаря навыкам программирования.

Своими впечатлениями о первом лице страны она поделилась с телеканалом «Забайкалье». Девушка рассказала, что с ранних лет увлекалась VR, AR технологиями, создавала для школы различные программы. Недавно она представила приложение AR Biology для урока биологии, в котором показано, как растет цветок.

Сейчас Полина занимается разработкой программы для изучения нашей страны. Она спросила у президента, можно ли включить такие проекты в школьную программу.

«Да, все можно делать, это, безусловно, полезно», — ответил Путин.

Полина призналась, что немного волновалась из-за этой встречи, ведь такое случается не каждый день. Она теперь еще больше желает доработать приложение по географии и отправить его на конкурс.

Напомним, также с президентом РФ пообщался школьник из Новосибирска Глеб Егоренков.

Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Школьники#Президент
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Сегодня, 03:40
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Сегодня, 02:19
Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области
12 сентября, 09:24
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00