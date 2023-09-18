Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты летней оздоровительной кампании 2024

Интересный формат сезонного лагеря с одной стороны, с комфортными условиями проживания, с другой стороны с возможностью полностью погрузиться в природу и активный отдых. И формат лагеря «Юнармеец» в Шилово Новосибирского района. Чем он интересен — используется инфраструктура существующей школы: пищеблок, столовая, спортивный блок, классы. При этому, у детей есть возможность, опять же, пожить в условиях, приближенных к полевым. Интересный опыт. Если кто-то найдет возможность у себя его повторять, я поддержу.