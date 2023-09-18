Лучшего машиниста определили в Новосибирском метрополитене

Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап включал тестирование знаний требований «Правил технической эксплуатации метрополитена», должностной инструкции машиниста и нормативных актов, регулирующих его работу. Второй этап — проверка нахождения неисправностей при приемке подвижного состава, а третий — выход из аварийной ситуации. Победителем конкурса стал машинист 1 класса по имени Павел Максимлюк, на втором месте оказался Вадим Овчаров, а третье место досталось Алексею Михайлову.