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Лучшего машиниста выбрали в Новосибирске

Лучшего машиниста определили в Новосибирском метрополитене

18 сентября 2023, 08:55
Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена
Лучшего машиниста выбрали в Новосибирске
В Новосибирске прошел первый этап конкурса «Лучший по профессии», где машинист Павел Максимлюк стал победителем в номинации «Лучший машинист электропоезда метрополитена».

В Новосибирске состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального умения «Лучший по профессии» для машинистов электропоездов метрополитена. Цель конкурса заключается в развитии профессиональных навыков машинистов, выявлении лучших специалистов в данной области и распространении передового опыта.

Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап включал тестирование знаний требований «Правил технической эксплуатации метрополитена», должностной инструкции машиниста и нормативных актов, регулирующих его работу. Второй этап — проверка нахождения неисправностей при приемке подвижного состава, а третий — выход из аварийной ситуации. Победителем конкурса стал машинист 1 класса по имени Павел Максимлюк, на втором месте оказался Вадим Овчаров, а третье место досталось Алексею Михайлову.

Федеральный этап конкурса пройдет в Москве во второй половине октября этого года. Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации и Союз транспортников России.

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена
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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева#Метрополитен#Машинист
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