Более 7 тысяч человек в регионе трудоустроились на предприятия ОПК с начала года

Реализуются программы краткосрочной подготовки взрослого населения по востребованным на предприятиях программам, в том числе с использованием средств федерального бюджета: в рамках действующей программы обучения работников предприятий ОПК на сегодняшний день заключены соглашения с семью предприятиями о предоставлении субсидий на обучение 183 человек на общую сумму 6,8 млн рублей. Всего до конца текущего года такое обучение пройдут 200 человек.