Под Новосибирском перенесли сроки сдачи инфекционной больницы в Садовом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как пишет Сибкрай.ru со ссылкой на Минздрав региона, срыв сроков строительства связан с выявлением изменений технических условий при проведении инженерных коммуникаций. Сдать объект планируют до конца этого года.
Напомним, этот объект представляет собой инфекционный больничный комплекс на 500 коек. Согласно проекту, в него должны войти шесть лечебных отделений. А на крыше предусмотрена вертолетная площадка.
Завершить строительство обещали сначала во 2 квартале 2022 года, потом сместили сроки до осени этого года. Первоначально объем финансирования проекта составлял 6,578 миллиона рублей, но впоследствии вырос в 2,9 раза.