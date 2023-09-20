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Под Новосибирском перенесли сроки сдачи инфекционной больницы в Садовом

Под Новосибирском перенесли сроки сдачи инфекционной больницы в Садовом

20 сентября 2023, 10:15
Фото: Правительство НСО
Инфекционную больницу в поселке Садовом под Новосибирском не успели построить к сентябрю. Сроки снова сдвинули, теперь до конца 2023 года.

Как пишет Сибкрай.ru со ссылкой на Минздрав региона, срыв сроков строительства связан с выявлением изменений технических условий при проведении инженерных коммуникаций. Сдать объект планируют до конца этого года.

Напомним, этот объект представляет собой инфекционный больничный комплекс на 500 коек. Согласно проекту, в него должны войти шесть лечебных отделений. А на крыше предусмотрена вертолетная площадка.

Завершить строительство обещали сначала во 2 квартале 2022 года, потом сместили сроки до осени этого года. Первоначально объем финансирования проекта составлял 6,578 миллиона рублей, но впоследствии вырос в 2,9 раза.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Минздрав#Больница#Сроки
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