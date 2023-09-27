Геймеры из Новосибирска потратили в 2023 году на видеоигры 2,68 млрд рублей

В текущем году геймеры потратили 2,68 миллиарда рублей на игры, включая внутриигровые продукты. Эта информация была получена после проведения опроса геймеров из Новосибирской области и анализа рынка. К концу 2023 года ожидается, что объем их трат составит 3,31 миллиарда рублей. В среднем каждый игрок из Новосибирска потратил около 5 тысяч 955 рублей на игры с января по август этого года.