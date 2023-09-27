Геймеры из Новосибирска потратили в 2023 году на видеоигры 2,68 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В текущем году геймеры потратили 2,68 миллиарда рублей на игры, включая внутриигровые продукты. Эта информация была получена после проведения опроса геймеров из Новосибирской области и анализа рынка. К концу 2023 года ожидается, что объем их трат составит 3,31 миллиарда рублей. В среднем каждый игрок из Новосибирска потратил около 5 тысяч 955 рублей на игры с января по август этого года.
Малик Хатажаев, глава студии Lesta Games, отметил, что в последние полтора года в России значительно увеличилось количество пиратских версий игр. Если еще в 2021 году доля пиратства составляла не более 8 процентов, то сейчас этот показатель уже достиг 18 процентов.
XYZ School выявила три лидера среди предпочтений геймеров. В первой тройке лидеров оказалась Atomic Heart, разработанная российскими разработчиками. Другие две игры — Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3 — были созданы на европейском рынке. По прогнозам операционного директора онлайн-школы XYZ School Эммы Юсовой, к концу года объем российского рынка видеоигр составит 167 миллиардов рублей. Большинство этих средств, около 79 процентов, будет потрачено через официальные каналы, а оставшиеся 21 процент через посредников-перекупщиков.
Участие в опросе XYZ School приняли 1200 российских геймеров. По оценкам аналитиков, в России есть более 25 миллионов активных геймеров, а в Новосибирской области их количество составляет около 450 тысяч, пишет РБК-Новосибирск.