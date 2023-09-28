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Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга глав российских городов

28 сентября 2023, 13:30
Город СочиМэр
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге мэров. Опередили его мэр Москвы Сергей Собянин и градоначальник Казани Ильсур Метшин.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Исследование, проведенное центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при Правительстве России, проходило в августе и сентябре. В его рамках оценивались 88 российских мэров, пишет kommersant.ru.

Аналитики отметили, что Сергей Собянин предсказуемо возглавил рейтинг, ожидаемым было и появление на втором месте Ильсура Метшина. Алексей Копайгородский, к слову, занимает третью строчку уже второй год подряд. Это говорит о том, что Сочи является курортным локомотивом экономики и соцсферы Российской Федерации.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

Авторы исследования опрашивали политологов и других экспертов, которые высоко оценили работу Алексея Копайгородского на этом посту. Мэр Сочи благоустраивает город, модернизирует инженерные сети, строит новые социальные объекты и сохраняет строения, имеющие историческую и культурную ценность.

Была отмечена и забота администрации Сочи об участниках СВО и их родных. Наконец, в городе сокращается дефицит мест в школах и детсадах, также многое делается для поддержки педагогов, например, им полагается компенсация за оплату аренды жилья и 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте.

Один из факторов успешности Сочи в вопросах благоустройства и создания комфортной среды проживания для сочинцев и гостей города — участие в государственных программах и нацпроектах. Поддержка федерального центра помогает решать многие вопросы.

#Мнения#Мэр#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи
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