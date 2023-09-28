Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга глав российских городов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Исследование, проведенное центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при Правительстве России, проходило в августе и сентябре. В его рамках оценивались 88 российских мэров, пишет kommersant.ru.
Аналитики отметили, что Сергей Собянин предсказуемо возглавил рейтинг, ожидаемым было и появление на втором месте Ильсура Метшина. Алексей Копайгородский, к слову, занимает третью строчку уже второй год подряд. Это говорит о том, что Сочи является курортным локомотивом экономики и соцсферы Российской Федерации.
Авторы исследования опрашивали политологов и других экспертов, которые высоко оценили работу Алексея Копайгородского на этом посту. Мэр Сочи благоустраивает город, модернизирует инженерные сети, строит новые социальные объекты и сохраняет строения, имеющие историческую и культурную ценность.
Была отмечена и забота администрации Сочи об участниках СВО и их родных. Наконец, в городе сокращается дефицит мест в школах и детсадах, также многое делается для поддержки педагогов, например, им полагается компенсация за оплату аренды жилья и 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте.
Один из факторов успешности Сочи в вопросах благоустройства и создания комфортной среды проживания для сочинцев и гостей города — участие в государственных программах и нацпроектах. Поддержка федерального центра помогает решать многие вопросы.