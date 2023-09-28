Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга глав российских городов

Была отмечена и забота администрации Сочи об участниках СВО и их родных. Наконец, в городе сокращается дефицит мест в школах и детсадах, также многое делается для поддержки педагогов, например, им полагается компенсация за оплату аренды жилья и 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте.