Будущий мэр Сочи родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. Копайгородский хорошо учился и окончил школу с серебряной медалью. Позже Алексей Сергеевич поступил в высшее военное училище им. Штеменко, расположенное в его родном городе.
2012 году Копайгородский закончил Владимирский юридический институт ФСИН, получив второе высшее образование. Через год будущий мэр Сочи защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам воспитания курсантов в вузах Минобороны. Позднее Алексей Сергеевич получил еще одно, третье по счету, высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление».
По окончании учебы Копайгородский успел поработать на различных должностях в органах государственной власти:
Помимо основных должностей, Алексей Сергеевич Копайгородский в разное время был начальником местного отдела общественно-политического мониторинга, ответственным за развитие спортивного вектора в Краснодаре, курировал управление кадровой политики, деятельность мировых судей, миграционные вопросы и дела по региональной безопасности.
Личная жизнь мэра не слишком известна СМИ, потому что Алексей Сергеевич не любит обсуждать эту тему. Жена главы Сочи — Анастасия Дмитриевна Гридина. В семье двое детей. Конкуренты мэра Сочи считают, что Копайгородский не обсуждает свою личную жизнь, потому что опасается, что на него смогут найти компромат. Однако сам Алексей Сергеевич говорит, что хотел бы, чтобы о нем судили как о градоначальнике, а не как о семьянине. В этом заключается причина некоторой скрытности политика.
За свою бытность главой курортного города Алексей Сергеевич Копайгородский уже успел заметно преобразить облик Сочи — о его работе подробно рассказывали «Новые Известия». Копайгородский оказался достойным руководителем Сочи, об этом свидетельствует активная деятельность мэра в тяжелый для города момент.
Осенний шторм 2023 года, который неожиданно обрушился на черноморское побережье, надолго выбил Сочи из привычной жизни. Алексей Копайгородский оперативно разработал план по ликвидации последствий стихии. Была проделана большая работа по восстановлению электро- и водоснабжения города, ремонту набережной, пляжей и участка железной дороги в Лазаревском. Мэр оставался на связи с сочинцами и рассказывал о ходе работ в телеграм-канале и на официальном городском сайте.
Секрет успеха Алексея Сергеевича Копайгородского — в его энергичности и организаторских способностях. Мэр Сочи умеет не только выстраивать диалог с горожанами, но и замечает главные проблемы города, направляя силы и средства на их скорейшее решение. Например, он развернул работу по улучшению городских коммуникаций, которые находятся в весьма изношенном состоянии. Курортный город, принявший в 2014 году Олимпиаду, быстро растет, но старые сети водо- и электроснабжения не выдерживают такой нагрузки. Алексей Сергеевич уже наметил крупные реновации в этом направлении.
Еще один приоритет в работе Алексея Сергеевича Копайгородского — увеличение количества социальных объектов. В городе не хватало мест в больницах, детских садах и школах. Сейчас мэрия во главе с Копайгородским решает эту проблему.
Мэр открыт новым предложениям и инициативам, старается лично бывать на строящихся и ремонтируемых объектах, оперативно отчитываться перед горожанами в своих действиях.
Успехи мэра Сочи не могли не остаться незамеченными. Как ранее сообщал “Росбалт”, Алексей Сергеевич Копайгородский входит в тройку национального рейтинга мэров. Глава города получил это почетное звание всего спустя 4 года работы на текущей должности.
За заслуги Копайгородскому были присвоены звания “Почетный гражданин Сочи”, а также “Герой труда Кубани”.
Также мэр Копайгородский был награжден:
Алексей Сергеевич Копайгородский не собирается останавливаться на достигнутом и берет все новые вершины. Пока конкуренты становятся участниками скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством, Копайгородский продолжает работать на благо города и страны.