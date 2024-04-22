Копайгородский Алексей Сергеевич

Личная жизнь мэра не слишком известна СМИ, потому что Алексей Сергеевич не любит обсуждать эту тему. Жена главы Сочи — Анастасия Дмитриевна Гридина. В семье двое детей. Конкуренты мэра Сочи считают, что Копайгородский не обсуждает свою личную жизнь, потому что опасается, что на него смогут найти компромат. Однако сам Алексей Сергеевич говорит, что хотел бы, чтобы о нем судили как о градоначальнике, а не как о семьянине. В этом заключается причина некоторой скрытности политика.