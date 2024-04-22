Мэр Сочи Копайгородский: «В единстве встретим победный май в Сочи»

Все ветераны Великой Отечественной войны, подчеркнул мэр Копайгородский, получат дополнительные выплаты к празднику — для этих целей из городского бюджета специально было выделено около 50 миллионов рублей. В мэрии вопрос о социальной поддержке ветеранов — на особом контроле, вопросы об их здоровье и бытовом комфорте адресно курируют сотрудники городской администрации.