Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Глава курорта заявил, что сочинцев и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, в рамках которой пройдут концерты, фестивали, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, народные гуляния — всего более 120 мероприятий.
«Возложим цветы к мемориалам военной истории во всех населенных пунктах, 9 мая угостим наших жителей и гостей солдатской кашей, почтим память павших и ушедших из жизни воинов на федеральной цифровой площадке „Бессмертного полка“. Проведём традиционный автопробег», — сообщил Алексей Сергеевич.
Местные коллективы по традиции выступят для главных героев праздника — уважаемых ветеранов. Мэр отметил, что многие из них в силу преклонного возраста не могут посетить городские мероприятия. Для них артисты выступят прямо под окнами домов.
Все ветераны Великой Отечественной войны, подчеркнул мэр Копайгородский, получат дополнительные выплаты к празднику — для этих целей из городского бюджета специально было выделено около 50 миллионов рублей. В мэрии вопрос о социальной поддержке ветеранов — на особом контроле, вопросы об их здоровье и бытовом комфорте адресно курируют сотрудники городской администрации.
Напомним, мэр Алексей Копайгородский вот уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в списке эффективных управленцев России. Сочи при Копайгородском стал одним из благоустроенных городов нашей страны и центром притяжении туристов во всего мира.