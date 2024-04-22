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Мэр Сочи Копайгородский: «В единстве встретим победный май в Сочи»

Мэр Сочи Копайгородский: «В единстве встретим победный май в Сочи»

22 апреля 2024, 10:20
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Копайгородский: «В единстве встретим победный май в Сочи»
Алексей Копайгородский провел заседание оргкомитета «Победа», на котором обсудили мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Победы.

Глава курорта заявил, что сочинцев и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, в рамках которой пройдут концерты, фестивали, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, народные гуляния — всего более 120 мероприятий.

«Возложим цветы к мемориалам военной истории во всех населенных пунктах, 9 мая угостим наших жителей и гостей солдатской кашей, почтим память павших и ушедших из жизни воинов на федеральной цифровой площадке „Бессмертного полка“. Проведём традиционный автопробег», — сообщил Алексей Сергеевич.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Сочи в онлайн-форматеАкция «Бессмертный полк» пройдет в Сочи в онлайн-формате
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Сочи в онлайн-формате
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Местные коллективы по традиции выступят для главных героев праздника — уважаемых ветеранов. Мэр отметил, что многие из них в силу преклонного возраста не могут посетить городские мероприятия. Для них артисты выступят прямо под окнами домов.

Все ветераны Великой Отечественной войны, подчеркнул мэр Копайгородский, получат дополнительные выплаты к празднику — для этих целей из городского бюджета специально было выделено около 50 миллионов рублей. В мэрии вопрос о социальной поддержке ветеранов — на особом контроле, вопросы об их здоровье и бытовом комфорте адресно курируют сотрудники городской администрации.

В Сочи местные коллективы по традиции выступят 9 мая для главных героев праздникаВ Сочи местные коллективы по традиции выступят 9 мая для главных героев праздника
В Сочи местные коллективы по традиции выступят 9 мая для главных героев праздника
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Напомним, мэр Алексей Копайгородский вот уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в списке эффективных управленцев России. Сочи при Копайгородском стал одним из благоустроенных городов нашей страны и центром притяжении туристов во всего мира.

#Общество#9 мая#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
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