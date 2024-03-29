atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года

Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года

29 марта 2024, 07:12
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года
Пляж ОСВОД в Хостинском районе города Сочи будет благоустроен к нынешнему летнему сезону. Планами по благоустройству сочинского пляжа поделился мэр города Алексей Копайгородский.

В своем телеграм-канале сочинский градоначальник заявил, что пляж ОСВОД станет к лету 2024 года более комфортным для отдыхающих. Особое внимание при благоустройство будет уделено удобству отдыхающих и обеспечению их безопасности. По словам Копайгородского, на пляжных территориях установят дополнительные видеокамеры, будут дежурить охранники, медработники, спасатели.

Алексей Копайгородский рассказал, что это не единственная территория, которую власти планируют благоустроить в Хостинском районе в нынешнем году. Будут проведены работы на более чем сорока общественных территориях, и на их благоустройство выделено около 300 млн рублей. К курортному сезону, по словам мэра Копайгородского, появятся новые спортивные и детские площадки, игровые комплексы, летние кинотеатры.

Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 годаКопайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года
Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Алексей Копайгородский призвал городские службы направить все усилия на то, чтобы первые пляжи в Сочи начали работу уже на майские выходные.

Напомним, что сочинцы высоко оценивают работу Алексея Сергеевича Копайгородского на посту главы города. О достижениях и работе сочинского градоначальника можно подробнее узнать в нашем материале.

#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
Вчера, 08:40
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
Сегодня, 09:50
Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
Сегодня, 03:31
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Сегодня, 01:44
«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
Вчера, 05:26
Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев
Сегодня, 06:18
"