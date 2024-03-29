Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года

Алексей Копайгородский рассказал, что это не единственная территория, которую власти планируют благоустроить в Хостинском районе в нынешнем году. Будут проведены работы на более чем сорока общественных территориях, и на их благоустройство выделено около 300 млн рублей. К курортному сезону, по словам мэра Копайгородского, появятся новые спортивные и детские площадки, игровые комплексы, летние кинотеатры.