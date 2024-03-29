Копайгородский пообещал благоустроить пляж ОСВОД в Сочи к лету 2024 года

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В своем телеграм-канале сочинский градоначальник заявил, что пляж ОСВОД станет к лету 2024 года более комфортным для отдыхающих. Особое внимание при благоустройство будет уделено удобству отдыхающих и обеспечению их безопасности. По словам Копайгородского, на пляжных территориях установят дополнительные видеокамеры, будут дежурить охранники, медработники, спасатели.
Алексей Копайгородский рассказал, что это не единственная территория, которую власти планируют благоустроить в Хостинском районе в нынешнем году. Будут проведены работы на более чем сорока общественных территориях, и на их благоустройство выделено около 300 млн рублей. К курортному сезону, по словам мэра Копайгородского, появятся новые спортивные и детские площадки, игровые комплексы, летние кинотеатры.
Алексей Копайгородский призвал городские службы направить все усилия на то, чтобы первые пляжи в Сочи начали работу уже на майские выходные.
Напомним, что сочинцы высоко оценивают работу Алексея Сергеевича Копайгородского на посту главы города. О достижениях и работе сочинского градоначальника можно подробнее узнать в нашем материале.