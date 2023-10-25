Копайгородский: Полная газификация Сочи будет завершена к 2030 году

В 2023 году Сочи продемонстрировал рекордный прирост субъектов малого и среднего предпринимательства, их сегодня уже 37 тыс. Только за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 1,8 тысячи компаний МСП, что почти в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год.