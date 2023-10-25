Копайгородский: Полная газификация Сочи будет завершена к 2030 году

Posted 25 октября, 06:55
Published 25 октября, 06:55
Modified 25 октября, 06:55
Updated 25 октября, 06:55
Как отметил Алексей Копайгородский, в 2023 году Сочи принял более 6,4 млн гостей, что на 3% больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс».
Отдельно глава города отметил работу оперативного штаба, который летом обеспечивал безопасность и комфорт жителей и гостей, а также работу аппаратно-программного комплекса «Купол».
Также глава Сочи рассказал о масштабной работе по восстановлению значимых для курорта здравниц: санатория «Волна», пансионата «Кристалл», гостиницы «Приморская», санатория «Белые ночи».
В 2023 году Сочи продемонстрировал рекордный прирост субъектов малого и среднего предпринимательства, их сегодня уже 37 тыс. Только за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 1,8 тысячи компаний МСП, что почти в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год.
Алексей Копайгородский сообщил и о реализации ключевого федерального проекта — программе комплексного развития Сочи до 2030 года, которая ранее была утверждена Правительством РФ. В план первоочередных мероприятий проекта вошли обеспечение водой и канализацией участков, выделенных многодетным семьям, укрепление 4 километров береговой линии на максимально опасных участках, строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора.
В настоящее время газ в Сочи поступает в 84% жилых домов. К 2030 году, по прогнозу мэра, будут полностью завершены работы по технически возможной газификации курорта.
Еще мэр рассказал, что каждый пятый автобус в городе работает на метане.
До 2024 года Сочи получит еще 51 автобус. В самое ближайшее время в городе будут построены три новых газозаправочных комплекса. Кроме этого, сейчас в Сочи действует 29 автомобильных электрозаправочных станций. Ведется работа по заключению договоров на установку еще 16 таких объектов.
Алексей Копайгородский добавил, что проект нового генплана города уже готов, его утверждение запланировано на текущий год. Документ впервые носит социальный характер. Сегодня в городе строится шесть школ, три детских сада, готовятся к сдаче в эксплуатацию два стадиона, две спортивные и 15 воркаут-площадок.
Сочи стал лидером среди крупных городов России по эффективности цифровой трансформации. Внедрение системы «Умный город» прежде всего нацелено на улучшение качества жизни в городе, подытожил глава Сочи.