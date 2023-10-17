Копайгородский: Темпы в строительстве соцзначимых объектов в Сочи будут расти

В числе наиболее успешных проектов, которые были реализованы в течение последнего года, можно отметить многонациональную школу № 19. Учреждение состоит из 8 корпусов. У школы есть собственный оборудованный пляж и круглосуточный летний лагерь, который находится в микрорайоне Мамайка. За последний год в городе также появились высокогорная школа и детский сад в поселке городского типа Красная Поляна. В новом корпусе учреждения уже учатся 400 школьников, а все параллели перешли в первую смену.