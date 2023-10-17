Копайгородский: Темпы в строительстве соцзначимых объектов в Сочи будут расти

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Количество новых мест в школах увеличилось на 3 тысячи, в детских садах — на 500. Кроме этого, в городе было построено 70 объектов спорта, в том числе 8 футбольных полей, пишет издание kommersant.ru.
В Сочи отмечаются высокие темпы строительства объектов социальной инфраструктуры. Поддержку в реализации проектов оказывают инвесторы, а также Правительство РФ и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Держим высокие темпы в строительстве социально значимых объектов. Сегодня в Сочи возводят шесть школ, до конца года планируется начать еще четыре», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В числе наиболее успешных проектов, которые были реализованы в течение последнего года, можно отметить многонациональную школу № 19. Учреждение состоит из 8 корпусов. У школы есть собственный оборудованный пляж и круглосуточный летний лагерь, который находится в микрорайоне Мамайка. За последний год в городе также появились высокогорная школа и детский сад в поселке городского типа Красная Поляна. В новом корпусе учреждения уже учатся 400 школьников, а все параллели перешли в первую смену.
В планах до 2026 года — увеличить количество учебных мест в школах города на тринадцать тысяч.
Сейчас в поселке Кудепста идет строительство нового детского сада на 550 мест. Инвестпроект реализуется на основе договора комплексного развития территории. Сотни семей микрорайона ждут, когда объект введут в эксплуатацию. В октябре в городе завершился этап строительства школы в микрорайоне Министерские Озера, количество мест в новом учебном заведении — 1100.
Отмечается, что за текущий финансовый год в городе планируется реализовать шестьдесят восемь социально значимых объектов. Речь идет о развитии инфраструктуры в сфере культуры, образования, спорта, жилфонда, здравоохранения. Для реализации данных проектов финансирование из разных источников составит примерно 14 миллиардов рублей. На предстоящие три года планируется предоставить финансирование на эти цели в размере 43,5 миллиарда рублей.
Социальное строительство на курорте предполагает и возведение спортивных объектов. Например, в поселке Кудепста уже работает Зал единоборств. Его открытие состоялось в августе 2023 года. Помимо этого, в спортшколе № 1 после капитального ремонта ко Дню физкультурника ввели в эксплуатацию современные теннисные корты с твердым покрытием.
Сейчас в процессе запуска находятся две спортплощадки, а также 15 воркаут-площадок. На улице Павлова в Лазаревском районе построили новое футбольное поле. Еще один такой же спортивный объект появился в селе Краевско-Армянском на улице Измайловской. На этих полях тренируются около 700 воспитанников сочинской спортивной школы по футболу. Как отметил глава города, инициатива обустройства этой площадки появилась еще 7 лет назад.
Отмечается, что в Сочи до конца года утвердят новый Генеральный план развития города до 2044 года. В основном градостроительном документе города особое внимание уделено созданию объектов социальной значимости. Для социальных учреждений определена территория общей площадью 771 га. На этих участках будут размещены и модернизированы 530 крупных объектов. Среди них — школы (56), детские сады (170), больницы (10), поликлиники (78), а также станции скорой помощи (5), учреждения дополнительного образования (67), библиотеки (40), клубы (40), бассейны (17) и спортзалы (53). Под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах определены участки площадью 168 га.