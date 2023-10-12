Мэр Сочи Копайгородский: В этом сезоне курорт близок к рекорду по числу отдыхающих

Стоит добавить, что в Сочи с 2019 года зафиксирован троекратный рост объема инвестиций. По итогам 2022 года город оказался на первом месте в Краснодарском крае по части обеспечения условий для развития конкуренции и создания благоприятного инвестиционного климата. К тому же, в Сочи сейчас реализуют четыре масштабных проекта с общим объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Городские власти напоминают: и на федеральном, и на региональном уровне для компаний, реализующих инвестиционные проекты, подготовлены меры государственной поддержки.