Мэр Сочи Копайгородский: В этом сезоне курорт близок к рекорду по числу отдыхающих

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Он также дал прогноз, согласно которому до конца курортного сезона в Сочи побывают 7,4 миллиона отдыхающих: на 3% больше, чем в рекордном по числу туристов 2022 году. Об этом пишет kommersant.ru.
Стоит добавить: с 2013 года поток туристов в Сочи удвоился. В администрации города сообщили о наличии объективного подтверждения этой цифры — в виде объема отгруженной продукции, а также произведенных работ и услуг, оказанных крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса. В начале августа этот объем составлял 38,1 миллиарда рублей, что на 17,2% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
Алексей Копайгородский выразил убежденность в том, что турпоток сохранит тот же объем и в бархатный сезон. Доказательство верности своего прогноза мэр Сочи видит в том обстоятельстве, что в настоящее время заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 81,2%, но на ближайшие месяцы в Сочи уже забронировано более 70% мест коллективного размещения.
Постоянный рост туристического потока в регионе обусловлен возможностями курорта обеспечивать туристам отдых круглый год, причем сразу в двух кластерах: прибрежном и горном. Например, в последнее время отдыхающие начали проявлять огромный интерес к летнему отдыху в горах с возможностью трансфера на оборудованные местные морские пляжи.
«Этот проект реализуется на курорте третий год подряд по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева», — напомнил Алексей Копайгородский.
Среди главных задач местной администрации Копайгородский упомянул сохранение статуса Сочи как всероссийской здравницы: он заявил, что руководство города для этого использует все доступные возможности. Так, в санаторно-курортной отрасли Сочи сейчас осуществляется 27 инвестиционных проектов на общую сумму около 370 миллиардов рублей.
Стоит добавить, что в Сочи с 2019 года зафиксирован троекратный рост объема инвестиций. По итогам 2022 года город оказался на первом месте в Краснодарском крае по части обеспечения условий для развития конкуренции и создания благоприятного инвестиционного климата. К тому же, в Сочи сейчас реализуют четыре масштабных проекта с общим объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Городские власти напоминают: и на федеральном, и на региональном уровне для компаний, реализующих инвестиционные проекты, подготовлены меры государственной поддержки.
Одной из таких востребованных мер, по словам Алексея Копайгородского, стали субсидии на компенсацию фактических затрат по возведению объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, оформленным с целью реализации инвестпроектов.