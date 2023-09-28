Виталий Голубенко стал министром финансов Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В четверг, 28 сентября, депутаты регионального Заксобрания поддержали предложение губернатора Андрея Травникова вновь назначить Виталия Голубенко на должность руководителя областного Минфина. Это пост Голубенко занимает с 2011 года.
В структурах регионального министерства финансов и налоговой политики Голубенко работает с 1997 года.
В октябре 2012 года Виталий Голубенко выступил перед Заксобранием Новосибирской области с неоднозначным предложением поддержать производителей алкоголя субсидиями на 400 млн рублей. Наблюдатели заподозрили Голубенко и занимавшего тогда пост губернатора Василия Юрченко в небескорыстном лоббировании интересов алкогольных магнатов.
Любопытно, что в первом чтении предложение Голубенко было поддержано, но в ходе второго чтения отклонено.
Виталий Голубенко известен своей любовью к игре на гитаре, инструмент есть у него даже в рабочем кабинете.
Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку сразу после губернаторских выборов 8–10 сентября 2023, на которых снова победил действующий глава региона Андрей Травников. Уже на следующий день после выборов Андрей Травников дал понять министрам, что состав его команды не претерпит существенных изменений.