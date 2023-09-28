atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Голубенко занимает министерское кресло с 2011 года

Виталий Голубенко стал министром финансов Новосибирской области

28 сентября 2023, 05:39
Фото: vk.com/nso
Голубенко занимает министерское кресло с 2011 года
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили кандидатуру Голубенко на должность главы регионального министерства финансов и налоговой политики

В четверг, 28 сентября, депутаты регионального Заксобрания поддержали предложение губернатора Андрея Травникова вновь назначить Виталия Голубенко на должность руководителя областного Минфина. Это пост Голубенко занимает с 2011 года.

В структурах регионального министерства финансов и налоговой политики Голубенко работает с 1997 года.

В октябре 2012 года Виталий Голубенко выступил перед Заксобранием Новосибирской области с неоднозначным предложением поддержать производителей алкоголя субсидиями на 400 млн рублей. Наблюдатели заподозрили Голубенко и занимавшего тогда пост губернатора Василия Юрченко в небескорыстном лоббировании интересов алкогольных магнатов.

Любопытно, что в первом чтении предложение Голубенко было поддержано, но в ходе второго чтения отклонено.

Виталий Голубенко известен своей любовью к игре на гитаре, инструмент есть у него даже в рабочем кабинете.

Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку сразу после губернаторских выборов 8–10 сентября 2023, на которых снова победил действующий глава региона Андрей Травников. Уже на следующий день после выборов Андрей Травников дал понять министрам, что состав его команды не претерпит существенных изменений.

Читайте также:
Памятник министру финансов появится в Новосибирской областиМэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартируЭкс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у Минфина 300 млн рублей
#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Заксобрание#Министр#Минфин
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Вчера, 02:00
«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию
Вчера, 10:43
Спикер Заксобрания Шимкив подарил подкову губернатору Травникову в Новосибирске
Сегодня, 03:21
Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России»
Сегодня, 04:35
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
Сегодня, 03:20
На Красном проспекте начинают рубить деревья — зачем это делают?
Сегодня, 05:30