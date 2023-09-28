Виталий Голубенко стал министром финансов Новосибирской области

Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку сразу после губернаторских выборов 8–10 сентября 2023, на которых снова победил действующий глава региона Андрей Травников. Уже на следующий день после выборов Андрей Травников дал понять министрам, что состав его команды не претерпит существенных изменений.