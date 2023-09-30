С момента воссоединения новых регионов с Российской Федерацией прошёл год

«Продукты, стройматериалы, лекарства, адресная помощь. За всё это время доставлено более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи, действуют пункты её выдачи во всех четырёх регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые „Единая Россия“ открыла вместе с фондом „Ридовка Помогает!“ — отметил Александр Сидякин.