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30 сентября наша страна впервые отмечает новую историческую дату

С момента воссоединения новых регионов с Российской Федерацией прошёл год

30 сентября 2023, 02:18
Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России".

30 сентября наша страна впервые отмечает новую историческую дату

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году президент учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

Как отметил новосибирский депутат Госдумы от «Единой России» Олег Иванинский прошедший год был очень важным:

«Одним из главных итогов минувшего года считаю проведение избирательной кампании в новых территориях, там созданы законодательные собрания, местное самоуправление, избраны главы и восстанавливается нормальная жизнь. В подшефном Беловодском районе ЛНР в течение года новосибирские специалисты помогали восстанавливать важные социальные объекты: школы и детские сады, объекты коммунального хозяйства, выстраивали систему оказания госуслуг. Во время рабочих поездок общаюсь с молодёжью, и вижу, что ребята рады новым возможностям для развития и перспектив», — подчеркнул Олег Иванинский.
Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что с первых дней спецоперации партия постоянно находится с гуманитарной миссией на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

«Продукты, стройматериалы, лекарства, адресная помощь. За всё это время доставлено более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи, действуют пункты её выдачи во всех четырёх регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые „Единая Россия“ открыла вместе с фондом „Ридовка Помогает!“ — отметил Александр Сидякин.

Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы соц и господдержки.

«Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект „Единой России“, который упростит создание промпарков в новых регионах, ускорит его. У инвесторов появится больше возможностей, у людей — работа, а у экономики страны — дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги: Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы „Азовэлектросталь“, „Энергоспецмаш“, — сказал Александр Сидякин.
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#Общество#Новосибирск#ЛНР#ДНР#СВО#Ольга Храмушкина
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