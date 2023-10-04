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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как идет ремонт тротуаров у Лицея №22 на проспекте Димитрова.

В Новосибирске завершается ремонт тротуаров

4 октября 2023, 03:47
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как идет ремонт тротуаров у Лицея №22 на проспекте Димитрова.
На ремонт тротуаров на маршрутах детей к образовательным учреждениям в Новосибирске дополнительно выделены средства из муниципального бюджета. Как ведется ремонт тротуаров на Проспекте Димитрова по маршруту следования детей к Лицею №22, проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В общей сложности в этом году на ремонт тротуаров выделили 200 млн рублей, которые были направлены на ремонт 108 участков» — рассказал Анатолий Локоть во время выездной проверки на участок, который ремонтируют на проспекте Димитрова у Лицея №22. Асфальт на тротуарах на этом участке был в неудовлетворительном состоянии, было принято решение о восстановлении тротуаров. Работы здесь будут завершены в середине октября.

В общей сложности было выделено 13 объектов, расположенных в основном в социально-значимых местах — у школ, лицеев и других образовательных учреждений. Среди этих объектов — школа №54, бассейн «Спартак», тротуары на ул. Мичурина у стадиона «Спартак» и Центрального парка. Контракт на ремонт тротуаров у этих 13 объектов был заключен в начале сентября на сумму 32 млн рублей. На данный момент восемь участков из данного списка уже отремонтированы, на пяти участках еще ведутся работы.

Ремонт тротуаров у социально-значимых объектов в Новосибирске будет завершен 15 октября.Ремонт тротуаров у социально-значимых объектов в Новосибирске будет завершен 15 октября.
Ремонт тротуаров у социально-значимых объектов в Новосибирске будет завершен 15 октября.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.

Один из них — тротуар вдоль проспекта Димитрова, который не ремонтировался более 10 лет. Работы начаты с демонтажа старого асфальтового покрытия, затем рабочие проводят подготовку основания и асфальтирование. Также в смету работ включено благоустройство газонов и установка бордюрного камня.

Работы на данном объекте разделены на четыре участка, один из участков уже отремонтирован. На трех остальных участках ведется подготовка основания под устройство асфальта. Работы планируется завершить 15 октября.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Тротуары
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