В Новосибирске завершается ремонт тротуаров

«В общей сложности в этом году на ремонт тротуаров выделили 200 млн рублей, которые были направлены на ремонт 108 участков» — рассказал Анатолий Локоть во время выездной проверки на участок, который ремонтируют на проспекте Димитрова у Лицея №22. Асфальт на тротуарах на этом участке был в неудовлетворительном состоянии, было принято решение о восстановлении тротуаров. Работы здесь будут завершены в середине октября.