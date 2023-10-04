В Новосибирске завершается ремонт тротуаров

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
«В общей сложности в этом году на ремонт тротуаров выделили 200 млн рублей, которые были направлены на ремонт 108 участков» — рассказал Анатолий Локоть во время выездной проверки на участок, который ремонтируют на проспекте Димитрова у Лицея №22. Асфальт на тротуарах на этом участке был в неудовлетворительном состоянии, было принято решение о восстановлении тротуаров. Работы здесь будут завершены в середине октября.
В общей сложности было выделено 13 объектов, расположенных в основном в социально-значимых местах — у школ, лицеев и других образовательных учреждений. Среди этих объектов — школа №54, бассейн «Спартак», тротуары на ул. Мичурина у стадиона «Спартак» и Центрального парка. Контракт на ремонт тротуаров у этих 13 объектов был заключен в начале сентября на сумму 32 млн рублей. На данный момент восемь участков из данного списка уже отремонтированы, на пяти участках еще ведутся работы.
Один из них — тротуар вдоль проспекта Димитрова, который не ремонтировался более 10 лет. Работы начаты с демонтажа старого асфальтового покрытия, затем рабочие проводят подготовку основания и асфальтирование. Также в смету работ включено благоустройство газонов и установка бордюрного камня.
Работы на данном объекте разделены на четыре участка, один из участков уже отремонтирован. На трех остальных участках ведется подготовка основания под устройство асфальта. Работы планируется завершить 15 октября.
Мэр Новосибирска рассказал, когда завершатся ремонтные работы этой осенью.