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Медицинские учреждения области получили 66 новых автомобилей.

66 новых автомобилей переданы медицинским учреждениям Новосибирской области

6 октября 2023, 13:53
Фото: nso.ru
Медицинские учреждения области получили 66 новых автомобилей.
Современные, комфортные машины скорой медицинской помощи получили центральные районные и городские больницы Новосибирской области. Врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов 6 октября вручил ключи от 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи представителям 15 медицинских учреждений области.

Помимо автомобилей скорой медицинской помощи для нужд медицинских учреждений города Новосибирска за счет бюджетных средств приобретено и передано 49 легковых автомобилей.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, Правительством региона постоянно ведется работа по своевременному обновлению парка автомобилей скорой помощи. За пять лет — с 2018 по 2022 — служба за счет областного и федерального бюджетов получила 226 единиц специализированного автотранспорта. До конца года, помимо 17 уже переданных машин скорой медицинской помощи, поступят еще 30 автомобилей.

«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины — от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области. Правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся. От всей души поздравляю с этим событием врачей, фельдшеров, водителей. Обновление автомобильного парка накануне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, когда неизбежно вырастет количество обращений в поликлиники и скорую помощь, безусловно, поможет вам в вашем непростой, но очень важном труде», — отметил врио замгубернатора.

Переданные 17 автомобилей скорой медицинской помощи класса В отправятся в Бердск, Обь, Линево, Кольцово, Искитимский, Баганский, Карасукский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановский районы.

Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что Правительство Новосибирской области активно обновляет и автопарк, предназначенный для первичного звена — в первую очередь для участковой службы поликлиник. За последние два года за счет бюджета региона закуплены 37 машин, в этом году приобретено сразу 49 автомобилей.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Андрей Травников#Ольга Храмушкина#Медицинская помощь
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