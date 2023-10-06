66 новых автомобилей переданы медицинским учреждениям Новосибирской области

«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины — от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области. Правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся. От всей души поздравляю с этим событием врачей, фельдшеров, водителей. Обновление автомобильного парка накануне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, когда неизбежно вырастет количество обращений в поликлиники и скорую помощь, безусловно, поможет вам в вашем непростой, но очень важном труде», — отметил врио замгубернатора.