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Updated Сегодня, 13:47

Качество работ по благоустройству дворов проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На ремонт дворов в Новосибирске в этом году направлено 600 млн рублей

6 октября 2023, 13:45
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Качество работ по благоустройству дворов проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
41 объект ремонтируется по федеральному проекту, еще более 200 объектов — по исполнению наказов избирателей. Одним из самых крупных объектов благоустройства в этом году стал микрорайон «Зелёный бор». Качество работ проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в текущем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в программу ремонта включили 41 объект. Из них на 34 объектах ремонтные работы уже завершены, еще семь объектов находятся в завершающей стадии. Один из самых крупных объектов — микрорайон «Зелёный бор», на ремонт которого было выделено 50 млн рублей. Эта сумма включает в себя средства из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также средства жителей.

«Напомню, что в соответствии с федеральным законодательством участие в проекте предусматривает софинансирование со стороны граждан. В данном случае они собрали 4 млн рублей, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Объект непростой, рельеф здесь с большим уклоном. Всё это учитывалось при создании проекта и проведении работ. Остались небольшие недочеты, они будут устранены в ближайшее время».
В программу ремонта по благоустройству дворов в этом году включили 41 объект.В программу ремонта по благоустройству дворов в этом году включили 41 объект.
В программу ремонта по благоустройству дворов в этом году включили 41 объект.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

На территории микрорайона «Зелёный бор» выполнен ремонт проездов во дворах, пешеходных дорожек и тротуаров, отремонтирован въезд в микрорайон. Для детей оборудовали игровую площадку, также в рамках благоустройства установили урны, скамейки. Проведено наружное освещение, выполнены работы по озеленению.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что перед началом работу по благоустройству дворовой территории, рабочие проверили состояние всех коммуникаций: «Тепловая сеть была в неудовлетворительном состоянии. МУП „Энергия“ отремонтировало аварийный участок, испытало на прочность остальные теплосети, устранило все дефекты. Кроме того, были заменены трубы на участке водопровода между домами».

Часть дворовых территорий в Новосибирске ремонтируется по исполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области. На эти работы средства выделяются из городского и областного бюджетов.

Как рассказал Анатолий Локоть более 200 дворов были отремонтированы по наказам избирателей. На данный момент на большей части объектов ремонтные работы уже завершены, работы ведутся еще на 30 объектах. В общей сложности 600 млн рублей было выделено на ремонт дворов в этом году из бюджетов разных уровней. Финансирование позволило привести в порядок и отремонтировать рекордное количество дворовых территорий за сезон, отметил мэр Новосибирска.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Благоустройство#Ольга Храмушкина
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