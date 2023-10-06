На ремонт дворов в Новосибирске в этом году направлено 600 млн рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в текущем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в программу ремонта включили 41 объект. Из них на 34 объектах ремонтные работы уже завершены, еще семь объектов находятся в завершающей стадии. Один из самых крупных объектов — микрорайон «Зелёный бор», на ремонт которого было выделено 50 млн рублей. Эта сумма включает в себя средства из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также средства жителей.