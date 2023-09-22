В Новосибирске идет завершающий этап ремонта дорог

«Это дорога является альтернативным выездом из Первомайского района в Октябрьский — по улице Выборной через ТЭЦ-5. Она проходит параллельно Бердскому шоссе и улице Большевистской. Многие автомобилисты при возникновении пробок предпочитают пользоваться именно этим проездом. Основное препятствие, которое мешало начать ремонтные работы, — это ведомственная разобщенность, не вся дорога находится в муниципальной собственности, протяженность нашего участка — 750 метров, — рассказал о ситуации с ремонтом дорожного полотна в сторону села Новолуговое мэр Анатолий Локоть.