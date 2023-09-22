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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:50

Ремонт дорог вышел на финишную прямую в Новосибирске.

В Новосибирске идет завершающий этап ремонта дорог

22 сентября 2023, 10:33
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ремонт дорог вышел на финишную прямую в Новосибирске.
Завершается ремонт участка дороги протяженностью 750 метров от улицы Выборная в Октябрьском районе в сторону села Новолуговое. Мэр Анатолий Локоть оценил качество ремонтных работ.

«Это дорога является альтернативным выездом из Первомайского района в Октябрьский — по улице Выборной через ТЭЦ-5. Она проходит параллельно Бердскому шоссе и улице Большевистской. Многие автомобилисты при возникновении пробок предпочитают пользоваться именно этим проездом. Основное препятствие, которое мешало начать ремонтные работы, — это ведомственная разобщенность, не вся дорога находится в муниципальной собственности, протяженность нашего участка — 750 метров, — рассказал о ситуации с ремонтом дорожного полотна в сторону села Новолуговое мэр Анатолий Локоть.

Дорога была в очень плохом состоянии, поэтому выполнена укладка дорожного полотна фактически с нуля, начиная с укладки основания из щебня. Анатолий Локоть обозначил сроки завершения ремонтных работ на этом участке — работы будут закончены до конца сентября.

Работы на участке от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров проводит подрядная организация ООО «Дорсиб». Ремонт был начат в конце июня 2023 года, сейчас работы вышли на финишную прямую. Проектом предусмотрена замена старого основания с устройством дополнительного слоя из щебеночно-песчаной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия.

На данный момент практически полностью выполнены работы по фрезерованию и замене старого основания на новое, произведена укладка нижнего слоя покрытия. Вдоль дороги с двух сторон установлен бордюрный камень.

Ремонт дорог вышел на финишную прямую в Новосибирске.Ремонт дорог вышел на финишную прямую в Новосибирске.
Ремонт дорог вышел на финишную прямую в Новосибирске.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.

В планах дорожных работ после завершения укладки верхнего слоя установка 21 дорожного знака и нанесение дорожной разметки.

Для того чтобы восстановить всю дорогу, должны подключиться собственники участка, находящегося не в ведении муниципалитета. Анатолий Локоть призвал собственников дороги полностью отремонтировать проезд: «Мы свою часть дороги привели в нормативное состояние, очень хотелось бы, чтобы участок, находящийся на вашей земле, был также приведен в порядок. Новосибирцы обязательно оценят эту работу».

Как отметил мэр Анатолий Локоть, в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 23 объекта, осталось завершить работы на четырех. «По региональной программе „Региональные автомобильные дороги“, которую мы финансируем вместе с правительством Новосибирской области, — запланировано 63 объекта на этот год, из них 50 введено в эксплуатацию», — резюмировал глава города.

На подъезде к Затону ремонтируют почти три километра дороги
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Ремонтируются и другие участки дорог, в этом году приведено в порядок почти три километра дороги на подъезде к Затону.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Ольга Храмушкина
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