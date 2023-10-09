«Невозможный гул»: новосибирцы заметили самолеты над центром города

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как сообщает «НГС Новосибирск», горожане слышат гул самолетов в районе Вознесенского собора. По их мнению, глиссада для посадки самолетов теперь проходит над улицей Военной, площадью Ленина и Вокзальной магистралью.
«Гул над головой невозможный!», — жалуются сибиряки.
При этом в аэропорту Толмачево сообщили, что глиссады определяет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ». Изменят ли их направление, пока неизвестно.