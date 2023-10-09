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Новосибирцы жалуются на гул самолетов

«Невозможный гул»: новосибирцы заметили самолеты над центром города

9 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Новосибирцы жалуются на гул самолетов
Жители Новосибирска жалуются на гул самолетов в центре города. По их мнению, это связано с изменением траектории посадки в аэропорту Толмачево.

Как сообщает «НГС Новосибирск», горожане слышат гул самолетов в районе Вознесенского собора. По их мнению, глиссада для посадки самолетов теперь проходит над улицей Военной, площадью Ленина и Вокзальной магистралью.

«Гул над головой невозможный!», — жалуются сибиряки.

При этом в аэропорту Толмачево сообщили, что глиссады определяет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ». Изменят ли их направление, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Самолеты#Аэропорт Толмачево#Александр Ляхов
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