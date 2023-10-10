В Новосибирске откроют первые дискаунтеры «Чижик» 20 октября

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Дискаунтеры откроют на улицах Петухова, Федосеева, Кочубея и Александра Еремина. Они принадлежат компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой». Об открытии сообщает Om1.ru.
Ранее глава «Чижика» Илья Якубсон заявлял, что в планах открыть в Сибири 43 торговых точки. Это при благоприятном раскладе произойдет за несколько месяцев.
В 2023 году число магазинов должно составить более 1 500 по стране.
Магазины «Чижик» в народе признаны самыми популярными маркетами для бедных. Покупатели хвалят сеть за низкие цены и качественные продукты. В 2ГИС дискаунтерам дали оценку 4,4 балла.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска стали чаще закупаться в дискаунтерах и минимаркетах у дома.