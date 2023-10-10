atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Новосибирске откроют первые дискаунтеры «Чижик» 20 октября

В Новосибирске откроют первые дискаунтеры «Чижик» 20 октября

10 октября 2023, 07:31
Фото: 2ГИС
20 октября в Новосибирске откроют популярные в столице дискаунтеры «Чижик». Всего в городе появится четыре магазина.

Дискаунтеры откроют на улицах Петухова, Федосеева, Кочубея и Александра Еремина. Они принадлежат компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой». Об открытии сообщает Om1.ru.

Ранее глава «Чижика» Илья Якубсон заявлял, что в планах открыть в Сибири 43 торговых точки. Это при благоприятном раскладе произойдет за несколько месяцев.

В 2023 году число магазинов должно составить более 1 500 по стране.

Магазины «Чижик» в народе признаны самыми популярными маркетами для бедных. Покупатели хвалят сеть за низкие цены и качественные продукты. В 2ГИС дискаунтерам дали оценку 4,4 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска стали чаще закупаться в дискаунтерах и минимаркетах у дома.

В Новосибирске стали пользоваться популярностью дискаунтеры и минимаркеты
Узнать подробнее
#Бизнес#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Магазины#Продукты#Пятерочка#Дискаунтер#Дискаунтеры
Подпишитесь
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Сегодня, 03:13
Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Вчера, 20:27
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
Вчера, 06:06
«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах
Вчера, 10:22
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Сегодня, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Сегодня, 01:43